Çin'de 100 yıllık otelde büyük yangın

Yangın, Hubei bölgesindeki Wuhan şehrinde bulunan ve 1910´lu yıllarda inşa edilmiş Jianghan Oteli´nde çıktı. Yerel medya, yangının kontrol altına alındığını, otelin çatısının ve en üst katının hasar gördüğünü duyurdu. Yangında hayatını kaybeden ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

DHA