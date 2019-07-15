15 Temmuz 2019 Pazartesi 09:43:24 | Son Güncelleme: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 09:45:41
Çin'de 100 yıllık otelde büyük yangın
Çin'de 100 yıllık tarihi Jianghan Oteli'nde yangın çıktı. Yangının söndürüldüğü, ölü ya da yaralı olmadığı belirtildi.
Yangın, Hubei bölgesindeki Wuhan şehrinde bulunan ve 1910´lu yıllarda inşa edilmiş Jianghan Oteli´nde çıktı. Yerel medya, yangının kontrol altına alındığını, otelin çatısının ve en üst katının hasar gördüğünü duyurdu. Yangında hayatını kaybeden ya da yaralanan olmadığı belirtildi.
DHA
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