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05 Ekim 2017 Perşembe 16:29:16 | Son Güncelleme: 09 Ekim 2019 Çarşamba 11:21:37

Çin'a ait iki gemi çarpıştı! Mürettebat kayıp...

Çin’e ait tankerle balıkçı teknesi uluslararası sularda çarpıştı. Çarpışmanın ardından batan balıkçı teknesinin 12 mürettebatından haber alınamıyor.

Çin'e ait bir balıkçı teknesi ile tanker gemisinin, Oki adalarının kuzeyindeki uluslararası sularda çarpıştığı ve 12 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Çin Komünist Partisi’nin resmi yayın organlarından Global Times’ın haberine göre,Japonya’nın batısında bulunan Oki adalarının 400 kilometre kuzeyindeki uluslararası sularda, 290 ton ağırlığında ve 16 mürettebatlı balıkçı teknesi ile Blight Oil Lucky adlı 63 bin 294 tonluk petrol tankeri gemisi çarpıştı.
Kazada, balıkçı teknesinin battığı ve 12 mürettebatından haber alınamadığı belirtildi.

Çin’in Osaka Konsolosluğundan konuya ilişkin yapılan açıklamada da, kaza üzerine Çin Sahil Güvenlik Kuvvetleri'nin Japonya’dan arama kurtarma çalışmaları için yardım talep ettiği ve Japon tarafının olay yerine 3 kurtarma gemisi gönderdiği kaydedildi.

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