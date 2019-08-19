  • Bist 100
    95734.2
  • Dolar
    5,5886
  • Euro
    6,2039
  • Altın
    270,7600
İstanbul
22 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Taktik değiştirdi Taktik değiştirdi
Pakistan Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Gafur: Keşmir kesinlikle bir nükleer alevlenme noktası olacak Pakistan Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Gafur: Keşmir kesinlikle bir nükleer alevlenme noktası olacak
Çin ve Kuzey Kore askeri işbirliğinde anlaşmaya vardı Çin ve Kuzey Kore askeri işbirliğinde anlaşmaya vardı
Bulutların üzerinde Bulutların üzerinde
Gülşen ve Berkay’ı solladı Gülşen ve Berkay’ı solladı
Leyla’yla ilk fotoğraf Leyla’yla ilk fotoğraf
Gençlere taş çıkarttı Gençlere taş çıkarttı
Düşmanlıktan kankalığa Düşmanlıktan kankalığa
Evliliği krizde Evliliği krizde
Kısa mesafe çilesi Kısa mesafe çilesi
ABD basını: Olağanüstü diplomasi yeteneği ABD basını: Olağanüstü diplomasi yeteneği
65 Türk okulunun kapısına kilit 65 Türk okulunun kapısına kilit
'Bilgisizliği kaygı verici' 'Bilgisizliği kaygı verici'
Elbiseleri açık artırmada Elbiseleri açık artırmada
Çaresizliğin fotoğrafı Çaresizliğin fotoğrafı
Ünal Karaman: İhtiyacımıza göre değerlendirme yapacağız Ünal Karaman: İhtiyacımıza göre değerlendirme yapacağız
Meteor paniği Meteor paniği
On parmağında on marifet On parmağında on marifet
Mısır püskülü şifa dağıtıyor Mısır püskülü şifa dağıtıyor
Yeni teknolojiler üretmeye odaklanacak Yeni teknolojiler üretmeye odaklanacak
18 ülke güvenli limana yanaştı 18 ülke güvenli limana yanaştı
Tarımda rekor büyüme Tarımda rekor büyüme
Emekliye ek zam Emekliye ek zam
İngiltere'yi kıtlık bekliyor İngiltere'yi kıtlık bekliyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

19 Ağustos 2019 Pazartesi 03:22:36 | Son Güncelleme: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 03:25:01

Çin ve Kuzey Kore askeri işbirliğinde anlaşmaya vardı

Çin ve Kuzey Kore askeri işbirliğini artırarak, Asya Pasifik'te güvenliği sağlamak için birlikte çalışacaklarını duyurdu.

Çinli yetkililer Kuzey Koreli mevkiadaşları ile bir toplantıda bir araya gelerek bölgenin güvenliği ile ilgili meseleleri görüştü.

İki tarafta ABD'nin bölgedeki faaliyetlerini 'tehdit' olarak niteleyerek, askeri işbirliğini artırma ve Asya Pasifik'te güvenliği sağlama konusunda mütabık kaldı.

Toplantıya, Kuzey Kore Halk Ordusu Siyasi Büro Genel Müdürü Kim Su-gil ile Çin Askeri Merkez Komisyonu Başkan Yardımcısı Orgeneral Zhang Youxia gibi üst düzey askeri yetkililer katıldı. Toplantı sonrası yapılan basın açıklamasında Çinli yetkililerce toplantı sonrası yapılan basın açıklamasında, ''Çin Halkının Kurtuluş Ordusu Kuzey Kore’de, uluslarımızın liderleri tarafından sağlanan önemli uzlaşıyı uygulamak için çalışmaya hazır.'' ifadeleri kullanıldı.

Kuzey Kore tarafı ise, ''Bölgede barış ve istikrara birlikte katkıda bulunmaya hazırız. Kuzey Kore komşularıyla askeri ilişkilerini genişletmeye ve tecrübe alışverişinde bulunmaya isteklidir.'' açıklamasında bulundu.
 
1961 ATLAŞMASI VE SALDIRI OLURSA YARDIM

Haziran ayında, Şi Cinping, 14 yıl aradan sonra Kuzey Kore'yi ziyaret eden ilk Çin lideri oldu. Kim Jong-un ile yaptığı görüşmeler, iki ülke arasındaki müttefiklil ilişkileri açısından önemli bir dönüm noktası oldu.

Pekin ve Pyongyang yönetimi, ''saldırı durumunda birbirlerinin yardımına koşacaklarını'' taahhüt eden 1961 Antlaşmasına hala bağlılar. Japonya ve Güney Kore gibi ortak jeopolitik rakiplere sahipler. Ayrıca ABD'nin bölgedeki faaliyetleri iki ülke içinde 'tehdit' olarak görülüyor.

(star.com.tr)

Hükümetten memura yeni teklif
Bakan Selçuk'tan heyecanlandıran paylaşım!
Yılın en büyük indirimi açıklandı: Otomobil markaları ağustos ayına iddialı kampanyalar hazırladı
"Kadınlar bu meyveye ilgi gösteriyor"
PKK'nın döşediği EYP patladı! 1 sivil can verdi
Havada aşk kokusu mu var?
İmamoğlu'nun Meteoroloji yalanı ortaya çıktı
Kamyonet kasasında 23 işçi taşıyan sürücüye ceza
Demirhan gövde gösterisine hazır
İstanbul'da her şey var kazanan yok!
Önce gelinini öldürdü, sonra intihara kalkıştı
Medipol Başakşehir, Malatya'da dağıldı
Bakan Çavuşoğlu fırsatı kaçırmadı anında golü attı
Devasa kalabalık... Hong Kong'daki gösteriler devam ediyor
Çocuklarını kurtarmaya çalışan 2 anne boğuldu
Kamışlı'da bomba yüklü araç patlatıldı
Kaldırımda yürüyen kadının üzerine kartonpiyer düştü
Feyzioğlu'ndan "adli yıl açılış töreni" eleştirilerine yanıt
Gençler taksiciyi böyle soydu!
Arka Sokaklar dizisinde bi ayrılık daha! Yaprak dökümü devam ediyor
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ