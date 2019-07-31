Çin: Ticari görüşmelerin ilerlemesi için ABD samimiyet ve inanç göstermeli

The New York Times´da yer alan habere göre gazetecilere yaptığı açıklamada Chunying ayrıca, ABD´yi geçen yıl boyunca ticari görüşmelerdeki duruşunu "sürekli değiştirmekle" suçladı.

Chunying´in açıklamaları, ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin´in öncülük ettiği delegasyon ve Çinli mevkidaşlarıyla Şangay´da yeniden başlayan ticari görüşmelerin ilk gününün tamamlanmasının ardından geldi. İki taraftan da söz konusu görüşmelerin gidişatına yönelik herhangi bir açıklama yapılmadı.

(DHA)