Çin: Ticari görüşmelerin ilerlemesi için ABD samimiyet ve inanç göstermeli
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, Washington ve Pekin arasındaki ticari müzakerelerde ilerleme sağlanabilmesi için ABDnin "samimiyet ve inanç" göstermesi gerektiğini söyledi.
The New York Times´da yer alan habere göre gazetecilere yaptığı açıklamada Chunying ayrıca, ABD´yi geçen yıl boyunca ticari görüşmelerdeki duruşunu "sürekli değiştirmekle" suçladı.
Chunying´in açıklamaları, ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin´in öncülük ettiği delegasyon ve Çinli mevkidaşlarıyla Şangay´da yeniden başlayan ticari görüşmelerin ilk gününün tamamlanmasının ardından geldi. İki taraftan da söz konusu görüşmelerin gidişatına yönelik herhangi bir açıklama yapılmadı.
(DHA)
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