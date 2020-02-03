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03 Şubat 2020 Pazartesi 07:31:40 | Son Güncelleme: 03 Şubat 2020 Pazartesi 07:32:25

Çin sınırındaki anne-kız yürekleri dağladı

Çin’de başgösteren yeni tip koronavirüs nedeniyle ölü sayısı 304’e çıkarken virüsün ilk görüldüğü Vuhan’da kızını lösemi tedavisi için şehir dışına çıkaramayan bir annenin ağlayışı ise yürekleri dağladı.

Çin’de koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 304’e, hastalık tespit edilen kişi sayısı 14 bin 500’e yükseldi. Filipinler’de ise koronavirüs nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti. Ölen kişinin 44 yaşında bir Çinli olduğu ve Çin’in dışında bu virüsten yaşamını yitiren ilk kişi olduğu bildirildi. 60 milyon kişinin karantina altında tutulduğu Çin’de yürek burkan anlar da yaşanıyor. Bunlardan biri, salgının ilk ortaya çıktığı Vuhan kentinin bağlı bulunduğu Hubey eyaletinde bir kontrol noktasında yaşandı. Lösemi hastası kızını, Hubey’den Jiujiang’daki hastaneye götürmeye çalışan bir anne, görevliler tarafından durduruldu. Geçmesine izin verilmeyen anne, gözyaşlarına boğulurken yetkililere yalvarırken görüntülendi. Uzun süren bekleyiş ve kontrollerin ardından anne-kızın ambulansla Jiujiang’a geçmesine izin verildi.

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