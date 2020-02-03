Çin sınırındaki anne-kız yürekleri dağladı

Çin’de koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 304’e, hastalık tespit edilen kişi sayısı 14 bin 500’e yükseldi. Filipinler’de ise koronavirüs nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti. Ölen kişinin 44 yaşında bir Çinli olduğu ve Çin’in dışında bu virüsten yaşamını yitiren ilk kişi olduğu bildirildi. 60 milyon kişinin karantina altında tutulduğu Çin’de yürek burkan anlar da yaşanıyor. Bunlardan biri, salgının ilk ortaya çıktığı Vuhan kentinin bağlı bulunduğu Hubey eyaletinde bir kontrol noktasında yaşandı. Lösemi hastası kızını, Hubey’den Jiujiang’daki hastaneye götürmeye çalışan bir anne, görevliler tarafından durduruldu. Geçmesine izin verilmeyen anne, gözyaşlarına boğulurken yetkililere yalvarırken görüntülendi. Uzun süren bekleyiş ve kontrollerin ardından anne-kızın ambulansla Jiujiang’a geçmesine izin verildi.