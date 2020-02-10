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10 Şubat 2020 Pazartesi 00:28:25 | Son Güncelleme: 10 Şubat 2020 Pazartesi 00:32:36

Çin resmen duyurdu! Koronavirüs salgınının adı değişti

Çin'de yeni tip koronavirüs salgınında can kaybı 812'ye, virüsten etkilenenlerin sayısı 37 bin 198'e yükseldi. Yeni tip koronavirüse 'yeni koronavirüs zatürresi' adı verildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde etkisini giderek artıran yeni tip koronavirüse (2019-nCoV) geçici bir isim verildi.

YENİ İSİM: YENİ KORONAVİRÜS ZATÜRRESİ

Yeni ismi 'yeni koronavirüs zatürresi' (NCP) olarak duyurulan salgın nedeniyle yaşanan can kaybı 812'ye ulaştı, virüsten etkilenenlerin sayısı 37 bin 198'e çıktı. Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmeye başlamıştı.

ACİL DURUM İLAN EDİLMİŞTİ

İlk olarak Vuhan'da tespit edilen yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü 'acil durum' ilan etmişti.

SON 24 SAATTE 89 CAN KAYBI

Son 24 saatte 89 kişinin NCP nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, 2 bin 656 yeni vaka tespit edildi. Bugüne kadar ölümlerin 780'i NCP'nin merkez üssü olan Hubey eyaletinde yaşanırken diğer eyaletlerden Hınan ve Heylongciang'da 6'şar, Haynan ve Hıbey'de 2'şer Şandong, Sıçuan, Guicou, Gansu, Cilin, Guangdong, Hunan, Anhui eyaletlerinde 1'er kişi hayatını kaybetti. Ayrıca merkeze doğrudan bağlı kentlerde Pekin ve Çongçing'de 2'şer, Şanghay ve Tiencin'de birer kişi yaşamını yitirdi.

Guangşi Cuang Özerk Bölgesi ve Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 1'er kişi NCP nedeniyle öldü.

MASKEYİ REDDEDENLERE GÖZALTI

Pekin Belediyesi'nden dün yapılan açıklamada otel, restoran, süpermarket, eğlence alanları, toplu taşıma ve benzeri yerlerde maske takılması gerektiği, maskeyi reddeden kişilerin gözaltına alınabileceği uyarısı yapılmıştı.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmeye başlamıştı.

İlk olarak Vuhan'da tespit edilen yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü "acil durum" ilan etmişti.

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