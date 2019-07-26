Çin ne yapmaya çalışıyor! Türkler hakkında büyük safsata

Çin Devlet Konseyi tarafından hazırlanan "Snican'ı İlgilendiren Tarihi Konular başlıklı raporda Uygurların Türklerin soyunan olmadığı ve İslamiyet'i din savaşları ve yönetici sınıfın zorlamasıyla kabul ettiği iddiasına yer verildi.

Uygurların baskılarına maruz kaldığı ifade edilen raporda, bölgedeki Türklerim "kölelleştirme" tutumlarına direnmek için farklı etnik gruplarla birleştiği öne sürüldü.

Akşam