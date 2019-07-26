26 Temmuz 2019 Cuma 10:38:34 | Son Güncelleme: 26 Temmuz 2019 Cuma 10:55:18
Çin ne yapmaya çalışıyor! Türkler hakkında büyük safsata
Çin Devlet Konseyi'nce hazırlanan rapordan, "Uygurlar Türklerin soyundan değil. İslamiyet'i din savaşları ve yönetici sınıfın zorlamasıyla kabul ettiler. Gizli niyeti olan Pan-Türkistler onlara Türk diyor.
Çin Devlet Konseyi tarafından hazırlanan "Snican'ı İlgilendiren Tarihi Konular başlıklı raporda Uygurların Türklerin soyunan olmadığı ve İslamiyet'i din savaşları ve yönetici sınıfın zorlamasıyla kabul ettiği iddiasına yer verildi.
Uygurların baskılarına maruz kaldığı ifade edilen raporda, bölgedeki Türklerim "kölelleştirme" tutumlarına direnmek için farklı etnik gruplarla birleştiği öne sürüldü.
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