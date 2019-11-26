Çin medyasından Hong Kong'daki seçim sonuçlarına eleştiri

  • Bist 100
    105172
  • Dolar
    5,7562
  • Euro
    6,3458
  • Altın
    270,1990
İstanbul
10 / 17
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Fenerbahçe Ocak ayında Moses'i gönderip Visca'yı almayı planlıyor Fenerbahçe Ocak ayında Moses'i gönderip Visca'yı almayı planlıyor
Gonca Vuslateri hastenelik oldu! Gonca Vuslateri hastenelik oldu!
Son dakika! Kuzey Marmara Otoyolunda kamyonla cip çarpıştı Son dakika! Kuzey Marmara Otoyolunda kamyonla cip çarpıştı
Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan yeniden mi evleniyor? Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan yeniden mi evleniyor?
Başkan Erdoğan AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor Başkan Erdoğan AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor
Haluk Bilginer'e tebrik mesajları... Haluk Bilginer'e tebrik mesajları...
İsrail hapishanesindeki kanser hastası Filistinli şehit oldu İsrail hapishanesindeki kanser hastası Filistinli şehit oldu
Volkan Demirel olumlu rapor verdi, Fenerbahçe transferi gerçekleştiriyor Volkan Demirel olumlu rapor verdi, Fenerbahçe transferi gerçekleştiriyor
Deniz Seki'nin kardeşi Serkan Seki beyin kanaması geçirdi Deniz Seki'nin kardeşi Serkan Seki beyin kanaması geçirdi
Rusya uzaya gizemli bir askeri istihbarat uydusu fırlattı Rusya uzaya gizemli bir askeri istihbarat uydusu fırlattı
Luyindama yerine stopere dünyaca ünlü 2 yıldız teklif edildi Luyindama yerine stopere dünyaca ünlü 2 yıldız teklif edildi
Tarihteki en büyük sanat hırsızlığının kamera kayıtları ortaya çıktı Tarihteki en büyük sanat hırsızlığının kamera kayıtları ortaya çıktı
Esra Erol’da akılalmaz iddia! "Karımı bir kilo etle kandırdı" Esra Erol’da akılalmaz iddia! "Karımı bir kilo etle kandırdı"
Tarihteki en büyük sanat hırsızlığının kamera kayıtları ortaya çıktı Tarihteki en büyük sanat hırsızlığının kamera kayıtları ortaya çıktı
Kan donduran Müge Anlı'nın programında aydınlatıldı Kan donduran Müge Anlı'nın programında aydınlatıldı
Tedarikçi kim Tedarikçi kim
Bakan Varank: İlk prototipi 2023 yılında raylarla buluşturacağız Bakan Varank: İlk prototipi 2023 yılında raylarla buluşturacağız
Metrobüs durağında şaşırtan görüntü! Bozuk asansör var yaptırmıyorlar Metrobüs durağında şaşırtan görüntü! Bozuk asansör var yaptırmıyorlar
Zlatan Ibrahimovic'ten şaşkına çeviren paylaşım Zlatan Ibrahimovic'ten şaşkına çeviren paylaşım
Türk İHA'sı zannedip, ABD'ye ait İHA'yı düşürdüler Türk İHA'sı zannedip, ABD'ye ait İHA'yı düşürdüler
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Terörden temizlenen bölgelere yaklaşık 370 bin kişi geri dönüş yaptı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Terörden temizlenen bölgelere yaklaşık 370 bin kişi geri dönüş yaptı
Türkiye'de bir ilk! Artık Kasım ayında da üzüm hasadı yapılacak Türkiye'de bir ilk! Artık Kasım ayında da üzüm hasadı yapılacak
Yönetim harekete geçti, Vodafone Park’ta değişim başlıyor Yönetim harekete geçti, Vodafone Park’ta değişim başlıyor
Faizsiz finansman modeliyle 9 ayda 13 milyar lirayı aşan satış Faizsiz finansman modeliyle 9 ayda 13 milyar lirayı aşan satış

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

26 Kasım 2019 Salı 11:09:55 | Son Güncelleme: 26 Kasım 2019 Salı 11:11:03

Çin medyasından Hong Kong'daki seçim sonuçlarına eleştiri

Çin medyası, Hong Kong'da hafta sonu yapılan yerel seçimlerde muhalefetin aldığı zafere tepki gösterdi.

Çin Merkez Televizyonu'nun (CCTV) kadın haber sunucusu, gazeteci Liu Şin, Hong Kong'da pazar günü düzenlenen ve Pekin karşıtı muhalefetin zaferle ayrıldığı seçim için televizyonun internet sitesindeki yorum yazısında "Adil bir karşılaşma değildi." nitelendirmesinde bulundu.

Liu, yazıda "Çin yanlısı adaylar ve destekçileri, yaygın taciz ve gözdağıyla karşı karşıya kaldı." ifadesini kullandı.

Seçim sonuçlarının, "en azından yakın vadede, Hong Kong için olumsuz sonuçlar doğuracağı" yorumunu yapan Liu, Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam yönetimine destek veren, çoğunlukla yaşlı seçmenin, aynı zamanda "muhalefet adaylarının büyük engellemelerine ve hatta sözlü tacizine maruz kaldığını" ileri sürdü.

İngilizce yayın yapan "China Daily" gazetesinde de muhalefet adaylarının seçilmiş olmasının, Hong Kong'un "huzura kavuşmayacağı, uluslararası bir finans ve lojistik merkezi olarak önemini kaybetmeye devam edeceği" anlamına geldiği yorumu yapıldı.

Yerel seçimde Pekin yanlılarının uğradığı hüsran sonrası G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Japonya'da dün gazetecilere açıklama yapan Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, "Hong Kong'da ne olursa olsun Çin topraklarının parçası olmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Demokrasi yanlılarının kesin zaferi

Hong Kong Kayıt ve Seçim Ofisinin verilerine göre, oyların tamamının sayıldığı seçimde demokrasi yanlıları 18 seçim bölgesinin 17'sinde ipi göğüslemişti.

Çin karşıtları toplam 452 sandalye için yarışılan mahalli idare seçiminde yüzde 76,7 oyla 347 sandalyenin sahibi olmuştu. Pekin yanlılarının yüzde 13,2 oyla sadece 60 sandalye alabildiği yerel seçimde, bağımsız adaylar yüzde 10,1 oyla 45 sandalye kazanabilmişti.

Otonom bölgenin en büyük Pekin yanlısı partisi olan İyileştirme ve İlerleme için Demokratik İttifak Partisi, yerel seçimde büyük bir hüsrana uğrayarak, 179 adayından sadece 21'ini belediye meclislerine sokabilmişti.

Bölgenin tek "tam demokratik" seçimine halkın rekor katılımı dikkati çekerken, zanlıların Çin'e iadesine ilişkin yasa tasarısına karşı başlayan ve hazirandan bu yana şiddetini giderek artıran protestoların halkın çoğunluğundan sandıkta destek bulduğu görülmüştü.

Pekin yanlısı Hong Kong Özel İdari Bölge Baş Yöneticisi Carrie Lam için "güven oylaması" niteliği taşıyan seçim, aynı zamanda Çin merkezi hükümetinin Hong Kong üzerindeki uygulamalarının halk nezdindeki karşılığını görmek açısından da belirleyici rol oynuyordu.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ