Çin koronavirüs hakkında yalan mı söylüyor? Trump cevapladı

ABD Başkanı Donald Trump katıldığı radyon programında koronavirüsle alakalı soruyu yanıtladı. Trump, Çin’den büyük bir hızla dünyaya yayılan salgınla alakalı Çin’in aldığı önlemlerden övgüyle bahsederek Washington-Pekin hattının iş birliği içerisinde çalıştığının altını çizdi.

Trump “Çin, virüs ile ilgili çok profesyonelce önlemler aldı ve bence çok yetenekliler” dedi.

Çin'in virüs hakkındaki gerçeği söyleyip söylemediği ile ilgili soruya ise Trump “Asla bilemezsiniz ancak bence durumu en iyi şekilde göstermeye çalışıyorlar.” ifadelerini kullanarak yanıtladı.