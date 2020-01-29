Çin Kadın Milli Futbol Takımı'nda bulunan 32 kişi Avustralya'da karantina altına alındı
Avustralya sağlık yetkilileri, Çin Kadın Milli Futbol Takımı'nın Brisbane kentinde karantina alındığını duyurdu. Takımda, teknik heyet dahil 32 kişi bulunuyor.
Avustralya sağlık yetkilileri, Çin Kadın Milli Futbol Takımı'nın Brisbane kentinde karantina alındığını duyurdu.
Koronavirüs salgınının merkezi olan Wuhan kentinden 1 hafta önce seyahat eden futbol takımında bulunan, teknik heyet dahil 32 kişinin olası bir virüs ihtimaline karşı karantina alındığını belirtildi.
Brisbane'de bir otelde tutulan Çin Kadın Mili Futbol Takımı'nın gelecek hafta Çarşamba gününe kadar gözetim altında tutulacağı belirtildi. 32 kişilik milli kafile Salı günü Şangay'dan Brisbane'e ulaşmıştı.
Futbolcu kafilesi, sınır görevlileri tarafından havaalanında gözetim altına alınmıştı. Kafilede bir doktorda olduğu ve heyet içerisinde semptom belirtisi gösteren kimsenin olmadığı ifade edildi.
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