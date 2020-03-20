20 Mart 2020 Cuma 08:49:21 | Son Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 08:54:02
Çin, İtalya için harekete geçti!
Ülkesinde koronavirüs salgınını kontrol altına alan Çin, İtalya'ya destek verebilmek için doktor grubu ve sağlık ekipmanları gönderdi.
Çin'de ortaya çıkan koronavirüs Avrupa'da etkili olmaya başladı.
İtalya'da koronavirüs nedeniyle yaşanan can kayıp Çin'i geçerken, ülkesindeki koronavirüs salgınını kontrol altına almayı başaran Çin, kaynaklarını Avrupa ülkelerini desteklemek için kullanmaya başladı.