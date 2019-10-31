Çin işi elmas
Çinli bilim insanları, laboratuvar ortamında, bir karat büyüklüğünde yapay elmas üretti.
ORİJİNALİNDEN ÇOK UCUZ
Tohumu doğal elmastan temin edilen bu yapay taşın, “sebze yetiştirir gibi geliştirildiği” ve büyümesi için metan gazı molekülü kullanıldığı belirtildi. Saatte binde 7 milimetre büyüyen yapay elmas, bir haftada bir karatlık elmas boyutunu ulaşırken, saflık ve sertliğinin, orijinaliyle karşılaştırılabilecek düzeyde olduğu öğrenildi. Ayrıca, bir karatlık doğal elmasın fiyatı 2 bin ila 28 bin dolar olurken, aynı boyda yapay elmasın 470 dolar tuttuğu ifade edildi.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT