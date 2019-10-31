Çin işi elmas

ORİJİNALİNDEN ÇOK UCUZ

Tohumu doğal elmastan temin edilen bu yapay taşın, “sebze yetiştirir gibi geliştirildiği” ve büyümesi için metan gazı molekülü kullanıldığı belirtildi. Saatte binde 7 milimetre büyüyen yapay elmas, bir haftada bir karatlık elmas boyutunu ulaşırken, saflık ve sertliğinin, orijinaliyle karşılaştırılabilecek düzeyde olduğu öğrenildi. Ayrıca, bir karatlık doğal elmasın fiyatı 2 bin ila 28 bin dolar olurken, aynı boyda yapay elmasın 470 dolar tuttuğu ifade edildi.