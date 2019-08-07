Çin: Hong Kong'da yaşanan 22 yılın en büyük krizi

  • Bist 100
    100.456
  • Dolar
    5,4940
  • Euro
    6,1476
  • Altın
    262,7529
İstanbul
23 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Tarladan nohut aldı, parasını pet şişe içinde bıraktı Tarladan nohut aldı, parasını pet şişe içinde bıraktı
Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy: Ukrayna, Kırım Tatarlarını kendi sorunlarıyla baş başa bırakmayacak Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy: Ukrayna, Kırım Tatarlarını kendi sorunlarıyla baş başa bırakmayacak
Yemen'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında silahlı çatışma Yemen'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında silahlı çatışma
Ukrayna Cumhurbaşkanı Ankara'da Ukrayna Cumhurbaşkanı Ankara'da
Bengü duygularını anlattı: O an çok ağladım! Bengü duygularını anlattı: O an çok ağladım!
Düzce'de selin ardından iyileştirme çalışmaları sürüyor Düzce'de selin ardından iyileştirme çalışmaları sürüyor
İİT'den Keşmir krizi için çözüm çağrısı İİT'den Keşmir krizi için çözüm çağrısı
Bekçilik sınav sonuçları açıklandı! Bekçilik sınav sonuçları görüntüleme sayfası Bekçilik sınav sonuçları açıklandı! Bekçilik sınav sonuçları görüntüleme sayfası
İtalya 'Open Arms' gemisine el koyabilir İtalya 'Open Arms' gemisine el koyabilir
Bangladeş'teki dang humması vaka sayısı 32 bin 340'a yükseldi Bangladeş'teki dang humması vaka sayısı 32 bin 340'a yükseldi
Veysel Eroğlu'nun Irak temasları Veysel Eroğlu'nun Irak temasları
Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği: Ticari ihtilaflar hava kargo trafiğini vurdu Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği: Ticari ihtilaflar hava kargo trafiğini vurdu
Abdulkerim el-Haruni: Abdulfettah Moro'nun Nahda'dan cumhurbaşkanı adayı gösterilmesi tarihi bir andır Abdulkerim el-Haruni: Abdulfettah Moro'nun Nahda'dan cumhurbaşkanı adayı gösterilmesi tarihi bir andır
İstanbul'un göbeğinde cam silerken arabanın üzerine düşte İstanbul'un göbeğinde cam silerken arabanın üzerine düşte
Hiç tercih yapmayan ek tercih yapabilir mi? Normal tercih yapmayanlar ek yerleştirmeye başvurabilir mi, ek tercih yapma şartları Hiç tercih yapmayan ek tercih yapabilir mi? Normal tercih yapmayanlar ek yerleştirmeye başvurabilir mi, ek tercih yapma şartları
'Türkiye makarna ihracatında ikinci sırada' 'Türkiye makarna ihracatında ikinci sırada'
Tarihi çarşılarda bayram hareketliliği Tarihi çarşılarda bayram hareketliliği
Kuzey Ege'de muz yetiştiriyor Kuzey Ege'de muz yetiştiriyor
Sudan'da kırılgan uzlaşma ve riskler Sudan'da kırılgan uzlaşma ve riskler
ABD'nin Zarif’e yaptırım kararı neyi hedefliyor? ABD'nin Zarif’e yaptırım kararı neyi hedefliyor?
Şenol Güneş, 'Muhammed ve Umut'u önerdi iddialarını yalanladı Şenol Güneş, 'Muhammed ve Umut'u önerdi iddialarını yalanladı
'Kırmızı periler diyarı'na 1,5 milyon liralık proje 'Kırmızı periler diyarı'na 1,5 milyon liralık proje
Bursa'da çaldığı araçta uyuya kalınca yakayı ele verdi Bursa'da çaldığı araçta uyuya kalınca yakayı ele verdi
Balıkesirspor: Transfer yasağımızın kalktığı şeklinde çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır Balıkesirspor: Transfer yasağımızın kalktığı şeklinde çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

07 Ağustos 2019 Çarşamba 16:15:22 | Son Güncelleme: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 16:16:46

Çin: Hong Kong'da yaşanan 22 yılın en büyük krizi

Çin Devlet Konseyi Hong Kong ve Makao İşleri Ofisi Başkanı Cang Şiaoming, Hong Kong'da suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısına karşı süren gösterilerin, bölgenin 1997'de Çin'e devredilişinden bu yana gördüğü en büyük kriz olduğunu söyledi.

Başkan Cang, Şenzen şehrinde Hong Kong vatandaşlarının ve idari yöneticilerinin de katıldığı bir toplantıda, Hong Kong'da suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısına karşı 2 aydır devam eden gösterilere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Protestolarda şiddetin arttığını ve bu durumun toplumu daha fazla etkilediğini belirten Cang, hükümetin alınması gereken önlemler üzerine görüştüğünü söyledi.

Cang, protestoların Pekin yönetimini son derece endişelendirdiğini vurgulayarak, "Gösterilerin, Hong Kong'un Çin'e devrinden bu yana yüzleştiği en büyük kriz olduğunu söyleyebiliriz." diye konuştu.

Öte yandan Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, Çin Halk Cumhuriyeti'nin 70. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında açılan bir sergiye katıldı. Gösterilerin, Hong Kong'da istikrar ortamını bozduğunu dile getiren Lam, bölgedeki sorunlarla sükunetle baş edeceklerini, sosyal düzeni sağlayacaklarını ve "tek ülke, iki sistem" anlayışı ile Hong Kong'u her zaman değerli tutacaklarını sözlerine ekledi.

Hong Kong ve Makao İşleri Ofisi Sözcüsü Yang Guang, dün yaptığı açıklamada, Hong Kong Özel İdari Bölge hükümeti ve liderini kararlılıkla desteklediklerini belirterek, protesto gösterilerinde suç işleyenlerin cezalandırılacağı uyarısında bulunmuştu.

Yang, göstericilerin yanlış yönlendirildiğini vurgulayarak, perde arkasındakilerin, radikal şiddet unsurlarını desteklediğini, koordine ettiğini, yönlendirdiğini, bu unsurlara açık veya gizli şekilde fon sağladığını ileri sürmüştü.

500'DEN FAZLA GÖZALTI

Hong Kong polisi, suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran tasarıya karşı düzenlenen gösterilerde 9 Haziran'dan bu yana 82'si dün olmak üzere 500'den fazla protestocunun gözaltına alındığını açıklamıştı.

Gösterilerde polisin protestoculara karşı binden fazla göz yaşartıcı gaz ve çok sayıda plastik mermi kullanıldığı kaydedilmişti.

ÇİN'E İADE TASARISI

Hong Kong'da hüküm giyen veya hakkında suçlama bulunan kişilerin Çin'e, Makao Özel İdari Bölgesi'ne ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu. ?

Tasarı, politik suçları kapsam dışında tutuyor ancak 7,4 milyon nüfuslu Hong Kong'da halkın büyük bölümü, insanların, Çin'in yargı sistemi altında keyfi gözaltılara, adil olmayan yargı süreçlerine ve hatta işkenceye maruz kalacağı kaygısını taşıyor.

Muhalifler yasanın çıkması halinde bunun Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.

TASARI ASKIYA ALINMIŞTI

Baş Yönetici Carrie Lam, 15 Haziran'da düzenlediği basın toplantısında, tasarının toplumda çok büyük fikir ayrılıklarına yol açtığını, bu nedenle askıya alındığını açıklamıştı.

Protestolara neden olan yasal düzenleme süreciyle ilgili özür dileyen Lam, tasarının bu yasama döneminde gündeme gelmeyeceğini belirtmişti.

Gösterilerine devam eden protestocuların liderleri ise yasa tasarısı resmi olarak iptal edilene kadar eylemlerini sürdüreceklerini ifade etmişti.

(AA)

Hendekçi belediyeden büyük skandal! Jandarma ekipleri, bölgede tedbir alarak sahadaki çalışmayı durdurdu
ABD ile 'Güvenli Bölge' görüşmeleri tamamlandı! İşte karar...
'Yeşil altın' için önlemler arttı! Gece gündüz silahla bekliyorlar...
300 bin TL ödülle aranıyordu! Kim olduğu ortaya çıktı
Ekim'de açılacak Meclis'te ilk gündem maddesi belli oldu!
Hakemin hareketi sahayı karıştırdı! Ligde uygulanmıyor
Yerli elektrikli traktörü basın dünyasında ilk biz kullandık: Traktör arkta belli oldu
Oyuncak ayılı dehşet olanı! Konya'da büyük şok!
"Bölgede yeni bir Gazze oluşturmanın ilk adımı"
'Uçan Kale' sıfır görüş şartlarında bile uçabiiliyor! Türkiye gücüne güç katıyor
Sürpriz talip! Rooney'in yerine Mesut Özil
Bakan Dönmez müjdeyi verdi: Yavuz, Doğu Akdeniz'de sondaja başladı
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman, ne kadar yatacak? Kim, ne kadar Kurban Bayramı ikramiyesi alacak?
Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan boşanıyor mu?
Karayiplerde ölmüştü... 8 aydır aradığı eşinin kalbi kargoyla geldi!
'Uçan araba' yarışına 'Cezeri' adı verdiği arabayla Türkiye de katıldı
Trump darbesi! Bir günde 117 milyar dolar zarar
Gayrimenkulde bahar havası: Talep yağıyor
Mahkemeden emsal karar: AVM'ler otoparklarındaki hırsızlıktan sorumlu
Pençe Harekatı'nda flaş gelişme... Öldürülen terörist sayısı 80 oldu
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ