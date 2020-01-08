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08 Ocak 2020 Çarşamba 17:29:30 | Son Güncelleme: 08 Ocak 2020 Çarşamba 17:41:19

Çin gizemli uydusunu fırlattı

Çin salı günü Dünya'dan yaklaşık 36 bin kilometre uzaklıktaki bir yörüngeye uydu fırlattı. Çin devlet medyası, gizemli uzay aracının bir iletişim ve televizyon yayın görevine sahip olduğunu iddia etti, ancak analistler uydunun Çin ordusuna hizmet edeceğini iddia ediyor.

TM Dijital Haber Merkezi – Gökhan Ertaş

Çin devlet medyasının bildirdiğine göre, uydu Long March 3B roketi ile Çin'in güneybatı Sıçuan eyaletinde bulunan Şiçang Uydu Fırlatma Merkezinden 23:20'de (Pekin saati) fırlatıldı.

Çin devlet medyası lansmanın başarılı olduğunu açıkladı. ABD askeri izleme verileri de uydunun beklenen yörüngeye yerleştirildiğini doğruladı.

ÇİN SİLAHLİ KUVVETLERİNE HİZMET EDEBİLİR

TJS 5 ismi verilen uydunun iletişim, televizyon yayını, veri iletimi ve diğer hizmetleri destekleyeceği bildirildi. Ancak analistler daha önceki TJS serisi uydulardan yola çıkarak TJS 5 isimli uydunun Çin silahlı kuvvetlerine füze tespiti ve erken uyarı hizmetleri sağlamak gibi askeri bir misyonu olabileceği tahmininde bulunuyor.

2020 YILININ İLK FIRLATMA İŞLEMİ

Çin 2019 yılında yörüngeye 34 roket fırlatma girişimi gerçekleştirdi. Bu fırlatma lansmanı Çin'in 2020'de planlanan 40'tan fazla uydu dağıtım görevinin ilki olarak kayıtlara geçti.

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