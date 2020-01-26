Çin Devlet Başkanı Şi Jinping: Ülkemiz çok ciddi bir durumla karşı karşıyayız

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve ülke genelinin yanı sıra dünyaya da yayılmaya başlayan yeni tip koronavirüsü (2019-nVoC) salgınından ölenlerin sayısı 41’i aşarken Çin Devlet Başkanı Şi Jinping yaptığı açıklamada ülkenin çok ciddi bir durumla karşı karşıya olduğunu söyledi. Jinping, koronavirüs felaketine yönelik alınabilecek tedbirler için politbüro toplantısı düzenledi. Jinping toplantı öncesi yaptığı açıklamada “Koronavirüsü çok hızlı şekilde yayılıyor. Ülkemiz çok ciddi bir durumla karşı karşıya” ifadelerini kullandı. Jinping, toplantı sonrası ise, ilaç ve malzeme tedarikinin güçlendirilmesi ve sağlık personelinin korunması çağrısında bulundu.

ŞÜPHELİ KATEGORİDEKİ KİŞİLERİN SAYISI ARTIYOR

Koronavirüs salgınından etkilenenlerin sayısı 1400’ü aşarken, ölü sayısının da 41 olduğu bildirildi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’nun açıklamasına göre, virüsten etkilenenlerin sayısının 1400’ü aştığı, 237’sinin durumunun ağır olduğu kaydediliyor. Virüsten etkilenme durumu şüpheli kategorideki kişilerin sayısı ise 1.965’e yükseldi, virüsten etkilenen kişilerle temas eden 13 bin 967 kişi de müşahede altına alındı. Bugüne kadar salgından iyileşen 38 kişinin de taburcu edildiği kaydedildi. Wuhan’da sadece koronavirüs tedavisine yönelik ikinci hastanenin de yapımına başlandı. Çok kısa sürede tamamlanması planlanan hastanelerin 2 bin 300 kişilik kapasiteye sahip olacağı kaydediliyor. Çin basınındaki haberlere göre, Çin Halk Kurtuluş Ordusu’ndan 450 askeri sağlık personeli de, yeni koronavirüs salgını altındaki Wuhan’a gönderildi.

YENİ YASAKLAR GETİRİLİYOR

Bu arada salgını kontrol altına alamayan Çinli yetkililerse, Çin yeni yıl tatiline rağmen ülkenin orta bölgesinde 44 milyon kişiyi kapsayacak şekilde sokağa çıkma ve seyahat yasakları uygulamaya devam ederken, yasak kapsamının genişletildiği belirtiliyor.

Öte yandan Malezya’nın Johor eyaletinde koronavirüs şüphesiyle kaldıkları otelde karantinaya alınan 8 Çinli turistten 3’ünde virüs saptandı. Sağlık Bakanı Dr. Dzulkefly Ahmed, virüs tespit edilenlerin Singapur’da 65 yaşındaki bir Çinli ile 2 ve 11 yaşlarındaki iki torunu olduğunu belirtti.