  • Bist 100
    122142
  • Dolar
    5,9448
  • Euro
    6,5556
  • Altın
    299,5530
İstanbul
2 / 11
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Beşiktaş zorlu deplasmanda! Göztepe-Beşiktaş muhtemel 11'ler Beşiktaş zorlu deplasmanda! Göztepe-Beşiktaş muhtemel 11'ler
Çin Devlet Başkanı Şi Jinping: Ülkemiz çok ciddi bir durumla karşı karşıyayız Çin Devlet Başkanı Şi Jinping: Ülkemiz çok ciddi bir durumla karşı karşıyayız
Darbeci Hafter yerleşim bölgelerine saldırdı Darbeci Hafter yerleşim bölgelerine saldırdı
Galatasaray zorlu deplasmanda üç puan arıyor! Konyaspor-Galatasaray muhtemel 11'ler Galatasaray zorlu deplasmanda üç puan arıyor! Konyaspor-Galatasaray muhtemel 11'ler
Elazığ depremini bilen Naci Görür Kahramanmaraş için uyardı: Dikkatli olmak lazım! Elazığ depremini bilen Naci Görür Kahramanmaraş için uyardı: Dikkatli olmak lazım!
Başkan Erdoğan'dan deprem sonrası sert çıkış: Beter ve ahlaksızca! Başkan Erdoğan'dan deprem sonrası sert çıkış: Beter ve ahlaksızca!
Cedi Osman'ın kampanyasından 385 bin lira toplandı Cedi Osman'ın kampanyasından 385 bin lira toplandı
4 yıl önce hazırlanan 4 yıl önce hazırlanan 6.8'lik Elazığ depremini işaret ediyor 4 yıl önce hazırlanan 4 yıl önce hazırlanan 6.8'lik Elazığ depremini işaret ediyor
Elazığ depremini bilen Naci Görür Kahramanmaraş için uyardı: Dikkatli olmak lazım! Elazığ depremini bilen Naci Görür Kahramanmaraş için uyardı: Dikkatli olmak lazım!
Manisa'da 3,7 büyüklüğünde deprem Manisa'da 3,7 büyüklüğünde deprem
Başkan Erdoğan, Cezayir, Gambiya ve Senegal'i ziyaret edecek Başkan Erdoğan, Cezayir, Gambiya ve Senegal'i ziyaret edecek
Irak ve Gazze'den Elazığ depremi için Türkiye'ye taziye mesajı Irak ve Gazze'den Elazığ depremi için Türkiye'ye taziye mesajı
640 artçı deprem! 640 artçı deprem!
Trump, İran'ın yaptırımlar kalkarsa müzakereye hazırız teklifine cevap verdi: Hayır, teşekkürler Trump, İran'ın yaptırımlar kalkarsa müzakereye hazırız teklifine cevap verdi: Hayır, teşekkürler
Terör devleti İsrail yine Gazze'yi vurdu Terör devleti İsrail yine Gazze'yi vurdu
Koronavirüs Kanada'ya da sıçradı Koronavirüs Kanada'ya da sıçradı
BM'den Türkiye'ye taziye ve destek mesajı BM'den Türkiye'ye taziye ve destek mesajı
Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Sevan Nişanyan'dan Elazığlılara alçakça sözler Sevan Nişanyan'dan Elazığlılara alçakça sözler
Bir milyonluk anlaşma Bir milyonluk anlaşma
Duanla beni iyileştirdin Duanla beni iyileştirdin
Sadece kendini seviyormuş Sadece kendini seviyormuş
Para vermemek için kitap okuyor Para vermemek için kitap okuyor
Sinir sıkışması kadınları daha çok etkiliyor Sinir sıkışması kadınları daha çok etkiliyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

26 Ocak 2020 Pazar 09:47:46 | Son Güncelleme: 26 Ocak 2020 Pazar 09:52:35

Çin Devlet Başkanı Şi Jinping: Ülkemiz çok ciddi bir durumla karşı karşıyayız

Çin'de koronavirüs salgınından etkilenenlerin sayısı hızla artarken Devlet Başkanı Şi Jinping, "Ülkemiz çok ciddi bir durumla karşı karşıya" uyarısında bulundu

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve ülke genelinin yanı sıra dünyaya da yayılmaya başlayan yeni tip koronavirüsü (2019-nVoC) salgınından ölenlerin sayısı 41’i aşarken Çin Devlet Başkanı Şi Jinping yaptığı açıklamada ülkenin çok ciddi bir durumla karşı karşıya olduğunu söyledi. Jinping, koronavirüs felaketine yönelik alınabilecek tedbirler için politbüro toplantısı düzenledi. Jinping toplantı öncesi yaptığı açıklamada “Koronavirüsü çok hızlı şekilde yayılıyor. Ülkemiz çok ciddi bir durumla karşı karşıya” ifadelerini kullandı. Jinping, toplantı sonrası ise, ilaç ve malzeme tedarikinin güçlendirilmesi ve sağlık personelinin korunması çağrısında bulundu.

ŞÜPHELİ KATEGORİDEKİ KİŞİLERİN SAYISI ARTIYOR

Koronavirüs salgınından etkilenenlerin sayısı 1400’ü aşarken, ölü sayısının da 41 olduğu bildirildi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’nun açıklamasına göre, virüsten etkilenenlerin sayısının 1400’ü aştığı, 237’sinin durumunun ağır olduğu kaydediliyor. Virüsten etkilenme durumu şüpheli kategorideki kişilerin sayısı ise 1.965’e yükseldi, virüsten etkilenen kişilerle temas eden 13 bin 967 kişi de müşahede altına alındı. Bugüne kadar salgından iyileşen 38 kişinin de taburcu edildiği kaydedildi. Wuhan’da sadece koronavirüs tedavisine yönelik ikinci hastanenin de yapımına başlandı. Çok kısa sürede tamamlanması planlanan hastanelerin 2 bin 300 kişilik kapasiteye sahip olacağı kaydediliyor. Çin basınındaki haberlere göre, Çin Halk Kurtuluş Ordusu’ndan 450 askeri sağlık personeli de, yeni koronavirüs salgını altındaki Wuhan’a gönderildi.

YENİ YASAKLAR GETİRİLİYOR

Bu arada salgını kontrol altına alamayan Çinli yetkililerse, Çin yeni yıl tatiline rağmen ülkenin orta bölgesinde 44 milyon kişiyi kapsayacak şekilde sokağa çıkma ve seyahat yasakları uygulamaya devam ederken, yasak kapsamının genişletildiği belirtiliyor.

Öte yandan Malezya’nın Johor eyaletinde koronavirüs şüphesiyle kaldıkları otelde karantinaya alınan 8 Çinli turistten 3’ünde virüs saptandı. Sağlık Bakanı Dr. Dzulkefly Ahmed, virüs tespit edilenlerin Singapur’da 65 yaşındaki bir Çinli ile 2 ve 11 yaşlarındaki iki torunu olduğunu belirtti.

 

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ