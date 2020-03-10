Çin Devlet Başkanı Şi: Hubey'de koronavirüs salgını frenlendi

Şinhua ajansının haberine göre Şi, Covid-19 salgınının merkez üssü durumundaki Hubey eyaletinin Wuhan kentine düzenlediği ziyarette Huoşınşan Hastanesi’nde salgına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hubey eyaleti ile Wuhan’daki halkın salgının etkili olduğu kritik dönemde fedakarlıklar gösterdiğini belirten Şi, "Mevcut durumda salgının yayılma ve genişleme eğilimi temel anlamda frenlendi. Salgınla mücadele durumu adım adım iyileşiyor." dedi.

Bölgedeki sağlık personelinin çalışmalarını öven Şi, salgınla mücadelede kritik bir döneme girildiğini ve bu dönemde gevşeme olmaması gerektiğini ifade etti.

Şi ayrıca, söz konusu mücadelenin sonuna kadar sürmesi ve bu zamana kadar verilen emeklerin boşuna gitmemesi gerektiğini vurguladı.

Geçici hastaneler kapatıldı

Çin basını Şi’nin bugünkü Wuhan ziyaretini “Salgınla mücadelede en karanlık dönemden çıkılıyor" şeklinde okuyucularına duyururken, kentte salgının patlak vermesiyle kurulan geçici hastanelerin sonuncusu da bugün kapatıldı.

Hastanedeki son Covid-19 hastaları düzenlenen törenle taburcu edildi. Çin'de "kabin hastane" olarak da adlandırılan spor salonu, sergi ve çeşitli binalardan dönüştürülen geçici hastanelerde 12 bini aşkın kişi tedavi edildi.