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21 Temmuz 2019 Pazar 12:45:54 | Son Güncelleme: 21 Temmuz 2019 Pazar 12:47:57

Çin, demir yoluyla Tayvan'a bağlanmaya bir adım daha yaklaştı

Pekin yönetimi, Tayvan'a bağlanmak için son adım olarak görülen Fucou-Pingtan bağlantısının inşaatını tamamladı.

Çin’de ülkenin güneydoğusundaki bir adaya uzanan demir yolu inşaatının tamamlanması, Tayvan’ın denizaltından Anakara Çin’e bağlanması hayalini yeniden gündeme getirdi.

Ülkenin güneydoğusundaki Fucien eyaletinin başkenti Fucou kentinden Tayvan Boğazı’ndaki Tayvan'a en yakın Pingtan Adası'nı birbirine bağlayan demir ve kara yolu köprüsünün inşaatı tamamlandı.

Yolun gelecek yıl açılması planlanıyor
Yaklaşık 16 kilometre uzunluğundaki Fucou-Pingtan bağlantı yolunun gelecek yılın ikinci yarısında trafiğe açılması planlanıyor. Söz konusu bağlantı yolunda araçların saatte 100 kilometre hızla gitmesine imkan veren 6 şeritli yol ile saatte 200 kilometre hızla giden demir yolu hattı bulunuyor.

Çin, Pingtan-Fucou bağlantı yolunun inşasının tamamlanmasıyla Tayvan’ın Anakara Çin’e "kanal tünel" adı verilen boğazın altında inşa edilecek demir yolu ile bağlanmasını hedefleyen "Pingtan-Şincu Tüp Geçidi Projesi"ne bir adım daha yaklaştı.

Fucou-Pingtan bağlantı yolu da söz konusu projeye göre Pingtan’dan Tayvan’ın en batıdaki kenti Şincu’ya 135 kilometrelik çift şeritli demir yolu bağlantısıyla entegre olacak.

Daha sonra hızlı tren hatları Şincu’dan Tayvan’ın başkenti Taipei’ye uzanacak. Böylelikle Pekin ile Taipei arasında hızlı tren demir yolu hattı ulaşımı kesintisiz kurulmuş olacak.

Bu aşamada Fucou-Pingtan bağlantısı, Tayvan’ın Anakara Çin'e bağlanması için son düzlük olarak görülürken, projenin maliyetinin ne kadar olacağına ilişkin açıklama yapılmadı.

Pingtan-Şincu demir yolu projesi
Tayvan Boğazı'nın yaklaşık 200 metre altından inşa edilmesi planlanan tüp geçit projesine kanal tünel projesi de deniyor. Hızlı trenlerin 200 kilometre hızla gideceği hızda inşa edilecek tüp geçit, 3 bölümden oluşacak.

Bir ve ikinci bölüm gidiş ve geliş hatlarını oluştururken, üçün bölüm ise iletişim ve koordinasyonun sağlanması için kullanılacak. Söz konusu proje Çin'in ile Tayvan arasındaki en yakın noktalar olarak görülen Pingtan ve Şincu arasındaki ulaşımı yarım saate kadar düşürecek.

Tayvan’daki siyasi atmosfer projenin önündeki en önemli belirsizlik
Çin ile Tayvan'ı bağlaması hedeflenen 135 kilometrelik uzunluğuyla dünyanın en uzun tüp geçidi olması planlanan Pingtan-Şincu tüp geçit projesi için henüz somut bir adım atılmış değil.

Çin’in 2016'da 13. dönem 5 yıllık (2016-2020) kalkınma planının bir parçası olarak açıkladığı 2030 yılına kadar inşa edilmesi hedeflenen Pingtai-Şincu tüp geçit projesinin tasarımı 2017'de tamamlandı.

Konuya ilişkin mart ayında düzenlenen yıllık meclis toplantılarında açıklama yapan Pingtan Deneysel Kalkınma Bölgesi Başkanı Cang Caoming, "Pekin-Taipei hızlı tren yolu projesinin bir parçası olan Pingtan-Taipei hattı üzerinde 10 yıldan fazla bir süredir çalışılıyor." ifadesini kullanmıştı.

Projenin Tayvan kısmı için adanın onayının beklendiğini kaydeden Cang, ayrıca söz konusu proje için herhangi bir teknik engelin olmadığını ve bu konuda uzmanlar tarafından gerekli araştırmaların yapıldığını dile getirmişti.

Projenin onayının Tayvan tarafından yapılması sürecinde, adadaki siyasi atmosfer ve ilişkiler nedeniyle geçen 4 senede bir aşama kaydedilemedi. Tsai Ing-wen'in 2016'da iktidara geldiği Tayvan'dan projeye henüz onay çıkmadı. Tayvan lideri Tsai, göreve geldiğinden bu yana Çin karşıtı tavrı ile biliniyor.

Çin, Tsai'in Tayvan'da iktidara gelmesinden sonra Tayvan ile ilişkilerini dondurmuştu. Pekin yönetiminin uluslararası alanda yaptığı diplomatik hamleler sonucunda Tayvan'ı tanıyan ülke sayısı 17'ye geriledi.

Tayvan liderlerinin seçildiği 2020’de yapılacak genel seçimler, dünyanın en uzun tüp geçit projesinin gerçeğe dönüşebilmesi noktasında belirleyici rol oynayacak.

Çin’den projenin tek yanlı yapılması açıklamaları
Çin’in en üst düzey siyasi istişare mekanizması olan Çin Halk Siyasi Danışma Konferansının bazı üyeleri yıllık meclis toplantılarında Çin Ulusal Halk Kongresine Pekin-Tayvan hızlı tren hattı inşasının hızlandırılmasını önermişti.

Öneride, Pingtan Adası'ndan Tayvan Boğazı’nı geçerek Tayvan’a yakın bir noktada yapay ada ve söz konusu hattın inşa edilmesi teklif edilmişti.

Öneriye katılanlardan, Fucien Eyalet Parti Komitesi Çin Ulusal Demokratik İnşa Cemiyeti Başkanı Vu Cıming, Pingtan’dan Tayvan’a inşa edilecek tüp geçidin Tayvan ile Çin arasında ticari ve kültürel ilişkileri canlandıracağını belirtmişti.

Vu, ayrıca tüp geçidin Tayvan’daki ayrılık yanlısı gruplar üzerinde "caydırıcı" etkisinin olacağına dikkati çekmişti.

AA

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