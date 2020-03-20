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20 Mart 2020 Cuma 18:06:09 | Son Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 18:08:07

Çin’de sıfırlanan koronavirüs Avrupa’da alarm veriyor

Alman medyası, dünya genelinde en çok koronavirüs (Covid-19) vakalarının bulunduğu ülkelerde, virüsün son 24 saatte yayılma oranlarını yayınladı. Birçok ülkede oranların arttığı görülürken; Çin’de yayılma oranının yüzde 0’ olması dikkatleri çekti.

Almanya medyasından Der Spiegel dergisinin yayınladığı verilere göre, 41 bin 35 vakanın ve 3 bin 405 can kaybının bulunduğu İtalya'da, virüsün yayılma oranı yüzde 19, 19 bin 644 vakanın bulunduğu ve 1433 can kaybının yaşandığı İran’da yüzde 9 olarak kaydedildi.

ÇİN’DE YAYILMA ORANI YÜZDE SIFIR

Dergideki habere göre, virüsün ortaya çıktığı, 81 bin 250 vakanın ve 3 bin 248 can kaybının yaşandığı Çin’de yayılma oranının yüzde 0 olduğu görüldü. Yayılma hızının Çin’de tamamen durması, dikkatleri çekti.

EN ÇOK YAYILMA ORANINA SAHİP ÜLKE İSPANYA

Öte yandan, 19 bin 980 vaka sayısının ve 1002 can kaybının yaşandığı İspanya’da yayılma oranın yüzde 38’e ulaştığı kaydedildi. İspanya’yı ise yüzde 34 ile Almanya, daha sonra yüzde 34 ile ABD ve yüzde 26 ile Fransa takip etti.

GÜNEY KORE’DE YAYILMA ORANI YÜZDE BİR

Verilere göre, 8 bin 652 vakanın ve 94 can kaybının bulunduğu Güney Kore’de yayılma oranı yüzde 1 olarak kaydedildi. Birçok ülkenin medya kaynaklarından edinilen bilgiye göre Güney Kore, en çok koronavirüs testi yapan ülkelerden birisi konumunda.

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