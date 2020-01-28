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28 Ocak 2020 Salı 07:40:00 | Son Güncelleme: 28 Ocak 2020 Salı 08:29:47

Çin’de koronavirüsten can kaybı 106'ya yükseldi

Son Dakika Haberi: Çin'de 60 milyon kişi karantina altında. Çin Ordusu ise Vuhan kentini kuşatmış durumda. Şehir dışına çıkmak isteyenin vurduğu belirtilirken, Pekin Yönetiminin virüse kontrol altına aldığı an Vuhan'ı yıkmayı düşündüğü öne sürüldü. Öte yandan Çin devleti tarafından yapılan yeni açıklamada ölü sayısının 106'ya, koronavirüs vaka sayısının ise 4500'e yükseldiği kaydedildi.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan ve başlarda kaynağı bilinmediğinden "gizemli hastalık" olarak anılan yeni tip koronavirüs, bugüne kadar çoğu Asya'da olmak üzere 10'dan fazla ülke ve bölgede görüldü.

28 Ocak itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 106'ya ulaştı. Ölenlerin çoğunun Huanan Deniz Ürünleri Pazarında çalışan veya ticaret yapan kişiler olduğu açıklandı. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı Vuhan'ın yıkılması ise gündemde.

Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Tibet Özerk Bölgesi hariç ülke genelinde etkili olan yeni tip koranavirüs (2019-nCoV) salgını yüzünden virüs bulaştığı kesinleşen kişi sayısı ise 976’sının durumu ağır olmak üzere 4 bin 515'i buldu.

Bununla birlikte virüs bulaştığı şüphesi bulunanların sayısı 6 bin 973 olarak bildirilirken, virüsten etkilenen kişilerle temas etmesi nedeniyle müşahade altına alınanların sayısı da 44 bin 132 oldu.

Çin anakarası dışında ise Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde 8, Makau Özel İdari Bölgesi’nde 7, Tayvan’da ise 5 kişide virüs tespit edildi. Bu arada koronavirüse yakalandıktan sonra tedaviye cevap vererek iyileşen 60 kişi taburcu edildi.

Ayrıca, ülke genelinde can kaybı 106'a yükselirken, sadece virüsün ortaya çıktığı Vuhan kentinin bağlı olduğu Hubey eyaletinde ise hayatını kaybedenlerin sayısı 100, enfekte sayısı ise 2 bin 714 kişi oldu.

Hubey, Guandong, Cıciang, Hınan, Hunan, Anhui ise her birinde 100'ün üzerinde vaka tespit edilen eyaletler olarak sıralandı. Ülkedeki büyük kentlerden başkent Pekin’de 80, Şanghay’da 66, Çongçing’de 132, Tiencin’de ise 23 kişinin virüsten etkilendiği tespit edildi. 

Tüm okulların yarıyıl tatili uzatıldı

Çin Eğitim Bakanlığından gece yarısı yapılan bir açıklamada, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler çerçevesinde tüm üniversite, lise, ortaokul, ilkokul ve kreşlerin yarıyıl tatilinin uzatıldığı belirtildi.

Okulların eğitime başlayacağı tarihin yerel makamlar tarafından kararlaştırılacağı kaydedilerek, öğrencilere tatil boyunca dışarı çıkmamaları, toplu etkinlik yapmamaları tavsiye edildi.

Bu arada, bahar dönemi eğitimin başlamasından sonra tüm okulların salgın mücadele planları yapması, öğrencilerin günlük kayıtlarını tutması ve hijyen şartlarını iyileştirmesi gerektiği vurgulandı.

Bakanlık ayrıca şubat ayında yapılacak uluslararası İngilizce yeterlilik sınavlarınının da iptal edileceğini açıkladı.

17 şehirde toplu ulaşım geçici olarak durduruldu

Yeni tip koronavirüs ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti.

Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Virüsün kısa sürede diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak’tan bu yana başta Vuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durduruldu.

Söz konusu kentlerde metro, otobüs ve feribot seferlerinin tümü askıya alınırken, Vuhan'a girişler yasaklanmış, çıkışlar da çok özel gerekçelere bağlanmıştı. Bu kentler Çin basınında "mühürlenen şehirler" olarak ifade ediliyor. Buralarda yaşayan toplam nüfus 50 milyonu geçiyor.

Salgının patlak vermesinden sonra Vuhan kentine biri bin, diğeri bin 500 yataklı iki hastane yapılacağı ve hastanelerin iki hafta içinde tamamlanacağı açıklanmıştı.

Virüsün hızla yayılması nedeniyle Hubey eyaletinin yakınlarındaki Guandong ve Ciangşi eyaletlerinde de maske takmanın zorunlu hale getirildiği açıklanmış, bununla birlikte Pekin, Tiencin, Şanghay ve Şian gibi kentlerden diğer kent ve eyaletlere uzun yol otobüs seferleri geçici olarak durdurulmuştu.

Çin’de 25 Ocak itibariyle başlayan Bahar Bayramı öncesi de ülke genelindeki tapınak, kilise ve camilerde koronavirüs salgının önlenmesine yönelik tedbirler çerçevesinde dini faaliyet askıya alınmıştı. 

(AA)

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