Çin’de koronavirüs salgınında ölü sayısı 41'e yükseldi

Hastanın yaşına bağlı olarak, SARS ile ölüm oranı vakaların %0-50'si arasında değişmektedir, yaşlılar en savunmasız hastalardır.

Ölü sayısı 41'e yükseldi

Çin’de koronavirüs salgınında ölü sayısı 41, enfekte sayısı bin 287’ye çıktı

CORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Corona virüsü hayvanlar arasında yaygın olan büyük bir virüs grubudur. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne göre, nadir durumlarda, bilim adamlarının zoonotik olarak adlandırdığı durum ortaya çıkabilir. Yani hayvanlardan insanlara bulaşabilirler.

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Virüsler, genellikle soğuk algınlığına benzer şekilde, hafif ila orta derecede kronik üst solunum yolu hastalığı olan insanları daha kolay hasta edebilir

MERS virüsü olarak da bilinen Ortadoğu Solunum Sendromu ilk olarak 2012 yılında Orta Doğu'da tespit edilmiştir ve aynı zamanda solunum problemlerine neden olur, ancak bu semptomlar çok daha şiddetlidir. CDC'ye göre, MERS hastalığına yakalanan hastaların ¾'ü hayatını kaybetmişti.