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01 Şubat 2020 Cumartesi 15:43:18 | Son Güncelleme: 01 Şubat 2020 Cumartesi 15:45:03

Çin Başbakanı Li'den AB'ye 'tıbbi malzeme temininde kolaylık sağlaması' çağrısı

Çin Başbakanı Li Kıçiang, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınıyla mücadele ettiklerini belirterek, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine tıbbi malzemelerin temininde kolaylık göstermelerini istedi.

Çin Devlet Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakanı Li Kıçiang, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile yaptığı telefon görüşmesinde, ülkesindeki 2019-nCoV salgınıyla mücadele konusunu ele aldı. 

Ülkesinde 2019-nCoV salgınıyla mücadeleye, Çin halkının hayatlarının normale dönmesine odaklandıklarını belirten Li, "Mevcut durumda sağlık personellerimizin en ön safta salgınla mücadelesinde ihtiyaç duydukları tıbbi malzemeleri tüm gücümüzle sağlıyoruz. AB'nin de Çin'in AB üye ülkelerinden ticari kanallarla acil tıbbi malzemelerinin tedariki konusunda kolaylık sağlamasını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Li, AB ülkeleri dahil uluslararası toplumun iş birliğini artırmasını beklediklerini kaydetti.

Von der Leyen de AB'nin Çin'in salgınla mücadelede aldığı önlemlerin farkında olduğunu ve çok önemsediğini vurgulayarak, mümkün olan tüm kaynakları Çin hükümetine sağlayacaklarını, AB'ye üye ülkelerin de Çin'e tıbbi malzeme sağlanması konusunda kolaylık göstermesini koordine edeceklerini kaydetti.

Başbakan Li, ülkede 20 Ocak'tan itibaren hızla yayılan yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele çerçevesinde kurulan ve ülkedeki en üst mekanizma olarak faaliyet gösteren "Merkezi Hükümet Yeni Tip Koronavirüs Salgınıyla Mücadele Çalışma Grubu"nun liderliğini yürütüyor.

Yeni tip koronavirüs salgını

Virüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık 2019'da kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleri ile Tayvan'da görülürken bölge ülkeleri Tayland, Güney Kore, Japonya, Singapur, Malezya, Filipinler, Vietnam, Kamboçya ve Nepal, Hindistan, Sri Lanka da ülkelerinde virüsü taşıyan kişilerin olduğunu doğrulamıştı.

Ortaya çıktığı yerden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni tip koronavirüs, çoğunlukla Çin'den bu ülkelere giden kişiler yoluyla ABD, Kanada, Rusya, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Finlandiya'ya sıçramıştı.

Bu sabah itibarıyla Çin'de etkili yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 259'a, virüs bulaşan kişi sayısı 11 bin 791'e yükseldi.

Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu.

(AA)

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