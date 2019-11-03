Çin, ASEAN ile çalışmaya hazır! İlk yer gözlem uyduları Gaofın-7'yi uzaya fırlattılar

Çin Başbakanı Li Kıçiang, ülkesinin Güney Çin Deniz'inde uzun vadeli barış ve istikrarın sağlanması için Güney Asya ülkeleriyle çalışmaya hazır olduğunu bildirdi.

Li, Tayland'ın başkenti Bangkok'da düzenlenen 22'inci Çin-ASEAN (Güneydoğu Asya Uluslar Birliği) Liderler Zirvesi kapsamında Güney Çin Denizi'nde tüm tarafların üzerinde müzakereler yürüttüğü "davranış kuralları metni"ne yönelik açıklamalarda bulundu.

Başbakan Li, geçen seneki ASEAN toplantısında sunduğu, ülkesi ve ASEAN üyeleri için bağlayıcılığı bulunan "davranış kuralları metni"nde ilerlemeler kaydedildiğini belirterek, "Biz, üç yıllığına ayarlanmış bir takvime (davranış kuralları metni) göre Güney Çin Denizi'nde barış ve istikrarın uzun vadede sürmesi için ulaşılan konsensüs çerçevesinde ASEAN ile birlikte çalışmaya hazırız." ifadesini kullandı.

Başbakan Li, söz konusu davranış kuralları metninin katılımcı ülkeler tarafından ilk okumasının yapıldığına ve ikincisine de başlandığına değinerek, ülkesinin ve ASEAN'ın bölgede istikrarı desteklediğini ve iki tarafın da karşılıklı siyasi güveni sürdürmeye bağlı olduğunu söyledi.

Güney Çin Denizi'nde 2002'den bu yana devam eden müzakereler geçen yıl yasal bağlayıcılığı olan ve Çin tarafından önerilen "davranış kuralları" adlı metinle Çin ve ASEAN ülkeleri arasında müzakereyi başlatmıştı. Davranış kuralları adlı müzakere metninin 2021'de sonuçlanması bekleniyor.

Başbakan Li, Tayland'daki temasları çerçevesinde Birleşmiş Milletler Genel (BM) Sekreteri Antonio Guterres ile görüşerek, BM ile iş birliğini derinleştirmeye, Genel Sekreterin görevini desteklemeye, tüm taraflar ile 2030 sürdürülebilir kalkınma ajandasını uygulamaya hazır olduklarını belirtti.

Li, "İklim değişikliği meselesine cevap verilmesi konusunda, Çin gelişmekte olan bir ülke olarak uluslararası sorumluluklarını ve yükümlülüklerini yerine getirecek." ifadelerini kullanarak, çekirdeğinde BM olan uluslararası hukuk temelli düzeni de ısrarla koruyacaklarını bildirdi.

Guterres de uluslararası toplumun, dünyayı bölerek iki sistem ve iki kurallı herhangi bir durumdan kaçınması gerektiğini söyleyerek BM'nin tüm taraflarının Çin'in çok kutupluluğu ve uluslarası hukuk temelli düzeni korunması yönündeki katkılarını takdir ettiğini söyledi.

GÜNEY ÇİN DENİZİ SORUNU

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşanıyor.

Pekin'in tartışmalı sularda inşa ettiği yapay adalar üzerinde kurduğu üsleri silahlandırdığı iddiaları, ABD ve bölge ülkeleriyle arasında gerginliğe sebep oluyor.

Bölgesel kalkınma ve siyasi istikrarı koruma amacıyla kurulan ASEAN'ın kurucu üyeleri Endonezya, Malezya, Tayland, Filipinler ve Singapur'un yanı sıra Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar ve Kamboçya olmak üzere toplam 10 üyesi bulunuyor.

ÇİN YER GÖZLEM UYYDUSU GAOFIN 7'Yİ UZAYA FIRLATTI

Şinhua ajansının haberine göre, Çin Uzay Teknoloji Akademisi tarafından geliştirilen Gaofın-7, ülkenin kuzeyindeki Tayyüen Uydu Fırlatma Merkezi’nden Long March (Uzun Yürüyüş) - 4B roketi ile yörüngesine gönderildi.

Bir metre altı hassasiyette yüksek çözünürlüğe sahip görüntü sağlayacağı belirtilen Gaofın-7, 3 boyutlu veri sağlayacak ve yer gözlem, haritalama, şehir ve kırsal alanların inşası, istatistiksel araştırma alanlarında kullanılacak.

Uydunun ana kullanıcı makamları Çin Doğal Kaynaklar Bakanlığı ve Kentsel Kırsal Kalkınma Bakanlığı olacak.

Diğer yandan Gaofın-7’yi taşıyan roketle Sudan için geliştirilen bir uydunun da yörüngesine gönderildiği ifade edildi.

Çin, Gaofın projesini, yerküre üzerinde daha net görüntü sağlayabilmek amacıyla 2010 yılında başlatmıştı. Bu bağlamda Gaofın-1 2013'te, Gaofın-2 2014"te, Gaofın-3 2016'da, Gaofın-4 2015'te, Gaofın-5 Mayıs 2018'de, Gaofın-6 ise Haziran 2018’de yörüngelerine gönderilmişti.



ABD ve Rusya'dan sonra dahil olduğu "uzay yarışında", son dönemdeki hızlı gelişimiyle öne çıkan Çin, uzaktan algılama uyduları, küresel konumlandırma ve gözlem uyduları, yörüngede daimi uzay istasyonu inşası, Ay çalışmaları, Mars ve Jüpiter’i keşif gibi iddialı projeleriyle 2045’te "uzayın lideri" olmayı hedefliyor.

AA