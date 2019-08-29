Çin, ABD’nin son halka tarifelerine misilleme yapmayacağını açıkladı

Çin, ABD Başkanbı Donald Trump tarafından geçen hafta açıklanan gümrük vergilerinin artılması kararına hemen misilleme yapılmayacağını belirterek, ek vergilerin kaldırılmasını konuşmak daha önemli dedi.

Ticaret Bakanlığı sözcüsü, Gao Feng Perşembe günü gazetecilere yaptığı açıklamada, “ Çin’in misilleme yapmak için çokca alanı var, fakat Çin’e göre önwmli olan ek gümrük vergilerini kaldırmayı görüşmek ve ticaret savaşını derinleştirmemek. Çin konuya dair ABD ile anlaşacak yasal bir zemin arıyor” dedi.