18 Aralık 2019 Çarşamba 08:55:41 | Son Güncelleme: 18 Aralık 2019 Çarşamba 10:05:57
Çin, 5,2'lik depremle böyle sallandı
Çin’in Neyciang kentine bağlı Zıcong ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 14 kilometre altında gerçekleşti.
Çin Deprem Ağları Merkezi, ülkenin Sıçuan eyaletininin Neyciang kentine bağlı Zıcong ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.
Yerin 14 kilometre altında kaydedilen depremde ölü ve yaralı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.
AA
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