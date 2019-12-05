Çılgın mucit hâkim karşısında

YAYGIN BİR HAKARETMİŞ

SpaceX'in kurucusu Elon Musk, geçen yıl mağarada mahsur kalan 12 çocuk ve antrenörleri için mini denizaltı hazırlatmıştı. Kurtarma operasyonunda büyük rol oynayan İngiliz dalgıç Vernon Unswort ise “reklam yapıyor” diye Musk’ı eleştirmişti.

Bunun üzerine işadamı dalgıca “Pedofil” demişti. Unsworth da Musk’a dava açmıştı. Önceki gün ilk kez hakim karşısına çıkan mucit, dalgıcın eleştirisinin, ”nedensiz bir saldırı” olduğunu savundu. Doğup büyüdüğü Güney Afrika’da ”pedofil” kelimesinin ‘yaygın bir hakaret’ olduğunu ve aslında dalgıcın gerçekten pedofil olduğunu kastetmediğini iddia etti.

İngiliz dalgıcı “pedofil” olmakla suçlayan Musk, daha sonra gelen tepkilerin ardından özür dilemişti.