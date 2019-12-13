Çılgın firar girişimi
Rusya’da cinayetten yargılanan bir zanlı, mahkeme salonunun tavanından kaçmaya çalıştı. Neye uğradığını şaşıran polisler, kurşun geçirmez cam kafesteki genci, cop ve elektroşok tabancasıyla yakaladı.
VÜCUDUNU KAFESTEN ÇIKARDI
Moskova kentindeki bölge mahkemesinde, aksiyon filmlerini aratmayan bir olay yaşandı. Kız kardeşini öldürme suçlamasıyla hakim karşısına çıkan 18 yaşındaki Leonid Greyser, mahkeme salonundaki kurşun geçirmez cam kafese konuldu. Duruşmanın başlamasına dakikalar kala, kafesin üst kısmının ızgara şeklinde olduğunu gören zanlı, aradan geçmeye çalıştı. Ne olduğuna anlam veremeyen polis memurları, bedeninin üst kısmını dışarı çıkarıp tavanı kırmayı başaran Greyser’i durdurmak için harekete geçti.
ŞOK TABANCASIYLA MÜDAHALE
Genci yakalamak için seferber olan memurlardan biri bölmenin kenarlarından copla müdahale etmeye çalışırken, diğeri vurmaya başladı. Polislerin müdahalesine rağmen, firar edebilmek için mücadele eden zanlı, elektroşok tabancasıyla durduruldu. Aşağı indirilen Greyser, hiçbir şey olmamış gibi sandalyesine oturup yargılanmayı bekledi. Duruşma salonundakiler tarafından kaydedilen görüntüler, sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.
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