Çılgın firar girişimi

VÜCUDUNU KAFESTEN ÇIKARDI

Moskova kentindeki bölge mahkemesinde, aksiyon filmlerini aratmayan bir olay yaşandı. Kız kardeşini öldürme suçlamasıyla hakim karşısına çıkan 18 yaşındaki Leonid Greyser, mahkeme salonundaki kurşun geçirmez cam kafese konuldu. Duruşmanın başlamasına dakikalar kala, kafesin üst kısmının ızgara şeklinde olduğunu gören zanlı, aradan geçmeye çalıştı. Ne olduğuna anlam veremeyen polis memurları, bedeninin üst kısmını dışarı çıkarıp tavanı kırmayı başaran Greyser’i durdurmak için harekete geçti.

ŞOK TABANCASIYLA MÜDAHALE

Genci yakalamak için seferber olan memurlardan biri bölmenin kenarlarından copla müdahale etmeye çalışırken, diğeri vurmaya başladı. Polislerin müdahalesine rağmen, firar edebilmek için mücadele eden zanlı, elektroşok tabancasıyla durduruldu. Aşağı indirilen Greyser, hiçbir şey olmamış gibi sandalyesine oturup yargılanmayı bekledi. Duruşma salonundakiler tarafından kaydedilen görüntüler, sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.