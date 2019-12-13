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13 Aralık 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 12 Aralık 2019 Perşembe 22:48:47

Çılgın firar girişimi

Rusya’da cinayetten yargılanan bir zanlı,  mahkeme salonunun tavanından kaçmaya çalıştı. Neye uğradığını şaşıran polisler, kurşun geçirmez cam kafesteki genci, cop ve elektroşok tabancasıyla yakaladı.

VÜCUDUNU KAFESTEN ÇIKARDI 

Moskova kentindeki bölge mahkemesinde, aksiyon filmlerini aratmayan bir olay yaşandı. Kız kardeşini öldürme suçlamasıyla hakim karşısına çıkan 18 yaşındaki Leonid Greyser, mahkeme salonundaki kurşun geçirmez cam kafese konuldu. Duruşmanın başlamasına dakikalar kala, kafesin üst kısmının ızgara şeklinde olduğunu gören zanlı, aradan geçmeye çalıştı. Ne olduğuna anlam veremeyen polis memurları, bedeninin üst kısmını dışarı çıkarıp tavanı kırmayı başaran Greyser’i durdurmak için harekete geçti.

ŞOK TABANCASIYLA MÜDAHALE  

Genci yakalamak için seferber olan memurlardan biri bölmenin kenarlarından copla müdahale etmeye çalışırken, diğeri vurmaya başladı. Polislerin müdahalesine rağmen, firar edebilmek için mücadele eden zanlı, elektroşok tabancasıyla durduruldu. Aşağı indirilen Greyser, hiçbir şey olmamış gibi sandalyesine oturup yargılanmayı bekledi. Duruşma salonundakiler tarafından kaydedilen görüntüler, sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.  

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