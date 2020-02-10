Ciara fırtınası Avrupa'da hava trafiğini vurdu: Londra'da 472 uçuş iptal edildi

  • Bist 100
    120846
  • Dolar
    6,0048
  • Euro
    6,5795
  • Altın
    303,3090
İstanbul
8 / 10
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
FETÖ elebaşı Gülen'in sahte e-imzası ortaya çıktı! Tam 820 işlem yapılmış! FETÖ elebaşı Gülen'in sahte e-imzası ortaya çıktı! Tam 820 işlem yapılmış!
Azerbaycan'da resmi olmayan sonuçlara göre seçimin galibi Yeni Azerbaycan Partisi Azerbaycan'da resmi olmayan sonuçlara göre seçimin galibi Yeni Azerbaycan Partisi
İsrail Hamas'a bağlı bir noktayı bombaladı İsrail Hamas'a bağlı bir noktayı bombaladı
Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor
İşsizlik rakamları açıklandı İşsizlik rakamları açıklandı
Borsa haftaya düşüşle başladı Borsa haftaya düşüşle başladı
Türkiye insanlık dramına çare arıyor! Rusya ile Ankara'da 2. İdlib müzakeresi Türkiye insanlık dramına çare arıyor! Rusya ile Ankara'da 2. İdlib müzakeresi
Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç yargılanıyor Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç yargılanıyor
Halep'in Afrin ilçesinde bomba yüklü araç patladı: Çok sayıda yaralı var Halep'in Afrin ilçesinde bomba yüklü araç patladı: Çok sayıda yaralı var
İstihbaratı Bulgar polisi verdi: İstanbul-Sofya hattında sahte evrakla organ nakli İstihbaratı Bulgar polisi verdi: İstanbul-Sofya hattında sahte evrakla organ nakli
Sadr Hareketi, Allavi kabinesinde parti mensubu isimlere yer verilmesi durumunda hükümeti devirecek Sadr Hareketi, Allavi kabinesinde parti mensubu isimlere yer verilmesi durumunda hükümeti devirecek
Eski Katar Başbakanı: İsrail ile Araplar arasında saldırmazlık anlaşması imzalanacak Eski Katar Başbakanı: İsrail ile Araplar arasında saldırmazlık anlaşması imzalanacak
Giresun'da kayak yapan gençlere araba böyle çarptı! Feci kaza kamerada Giresun'da kayak yapan gençlere araba böyle çarptı! Feci kaza kamerada
Giresun’da mahalle arasında poşetle kayak keyfi kazayla bitti Giresun’da mahalle arasında poşetle kayak keyfi kazayla bitti
Trump'ın duvar planına Pentagon'dan finansal destek Trump'ın duvar planına Pentagon'dan finansal destek
Koronavirüs Çin ekonomisini geriletti! "Tüm ülkeler zarar eder, bir tek Türkiye kara geçer!" Koronavirüs Çin ekonomisini geriletti! "Tüm ülkeler zarar eder, bir tek Türkiye kara geçer!"
Bakan Albayrak'tan önemli ücret ve komisyon açıklaması Bakan Albayrak'tan önemli ücret ve komisyon açıklaması
16 ilde FETÖ soruşturması: 24 gözaltı kararı 16 ilde FETÖ soruşturması: 24 gözaltı kararı
6 TL'nin üzerine çıkmıştı! İşte dolarda son durum 6 TL'nin üzerine çıkmıştı! İşte dolarda son durum
Dayakçı patron Şahin Şeker'in davasında nihayet! Tokatçıya 14 yıl hapis istendi Dayakçı patron Şahin Şeker'in davasında nihayet! Tokatçıya 14 yıl hapis istendi
Beyaz Saray’da Trump'a suikast girişimi Beyaz Saray’da Trump'a suikast girişimi
Jackie Chan'den koronavirüs hamlesi! Panzehir bulanlara büyük ödül Jackie Chan'den koronavirüs hamlesi! Panzehir bulanlara büyük ödül
Japonya uzaya askeri istihbarat uydusu gönderdi Japonya uzaya askeri istihbarat uydusu gönderdi
Manisa'nın tarihi iplik fabrikası 87 yıldır üretimde Manisa'nın tarihi iplik fabrikası 87 yıldır üretimde

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

10 Şubat 2020 Pazartesi 08:16:25 | Son Güncelleme: 10 Şubat 2020 Pazartesi 08:20:25

Ciara fırtınası Avrupa'da hava trafiğini vurdu: Londra'da 472 uçuş iptal edildi

Avrupa'yı etkisi altına alan Ciara fırtınası hava ulaşımına büyük darbe vurdu. Aşırı rüzgar ve yağış nedeniyle yüzlerce uçak seferi iptal edildi. Londra'daki Heathrow Havaalanında 472 ve şehrin bir diğer uluslararası havalimanı olan Gatwick'te şu ana kadar 333 uçuş iptal edildi. Yine İngiltere'nin Birmingham Havalimanında 101, Manchester Havalimanında ise 74 uçuş gerçekleşmedi. Fırtına Amsterdam'da 247, Edinburgh'da ise 85 uçağın kalkmasına izin vermedi. Ciara, futbola da darbe vurdu. Almanya, Hollanda, İngiltere ve Belçika'da olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı maçlar ertelendi.

Avrupa'da İngiltere başta olmak üzere çok sayıda ülkede etkili olan Garcia fırtınası havaalanlarında yüzlerce uçuşun iptal edilmesine neden oldu. Binlerce yolcu havaalanında mahsur kaldı.

Londra'ya iniş-kalkış durdu

İngiltre'nin başkenti Londra'da aşırı rüzgar nedeni ile Heathrow Havaalanında uçuşların hemen hemen tamamı iptal edildi. British Airlines toplamda 140 uçuşunu durdurdu. Rüzgarın uçakların kalkış ve inişlerini olumsuz etkileyeceği öngörüsünde bulunan yetkililer, yolcuların internet sitesi üzerinden uçuşlarıyla ilgili bilgi alabileceklerini duyurdu. Flight Radar 24, Heathrow'dan 472, şehrin bir diğer uluslararası havalimanı olan Gatwick'ten ise 333 uçuşun iptal olduğunu duyurdu. Yine İngiltere'nin Birmingham Havalimanında 101 Manchester Havaliamında ise 74 uçuş gerçekleşmedi. Fırtına Amsterdam'da 247, Edinburgh'da ise 85 uçağın kalkmasına izin vermedi. İptal edilen uçuşlardan 30 binden fazla yolcunun etkilendiği düşünülüyor.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki 6 ana havalimanından biri olan Heathrow'da 472 uçuş gerçekleşmedi. İptal edilen uçuşlar havalimanı ekranlarına yansıdı. Heathrow Havalimanı, uluslararası yolcu trafiğine göre dünyanın en işlek birinci, toplam yolcu trafiğine göre ise dünyanın en işlek 3. havalimanı konumunda.

Brüksel'den de uçaklar havalanmıyor

Brüksel Havalimanı'nda çok sayıda şirket uçuşlarını iptal etti. Havalimanı yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, saatte yaklaşık 110 kilometre hızla esen rüzgar nedeniyle meydan hizmetlerinde aksamalar yaşandığı ve uçuş güvenliği için aralarında British Airways, Lufthansa ve KLM'nin de bulunduğu hava yolu şirketlerinin 60 uçuşunun iptal edildiği bildirildi.

Çok sayıda maç ertelendi

Avrupa'yı etkisi altına alan fırtına futbola darbe vurdu. Almanya, Hollanda, İngiltere ve Belçika'da olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı maçlar ertelendi.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER