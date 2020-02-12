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12 Şubat 2020 Çarşamba 01:02:31 | Son Güncelleme: 12 Şubat 2020 Çarşamba 01:03:42

CIA ve BND, paravan şirket üzerinden sattıkları cihazlarla 120'den fazla ülkeyi dinlemiş

CIA ve BND'nin paravan şirket kanalıyla 120'den fazla ülkeye sattıkları cihazlar üzerinden hükümet yetkililerini dinlediği ortaya çıktı.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve Alman Dış İstihbarat Teşkilatının (BND), İsviçreli bir paravan şirket kanalıyla 120'den fazla ülkeye sattıkları cihazlar üzerinden bu ülkelerin hükümet yetkililerini on yıllarca dinlediği ortaya çıktı.

Washington Post gazetesi ve Alman yayın organı ZDF'nin, gizli CIA ve BND belgelerine dayanarak hazırladığı ortak haberde, söz konusu iki teşkilatın, İsviçre merkezli "Cyrpto AG" şirketinden satılan cihazlar aracılığıyla 120'den fazla ülkeyi gizlice dinledikleri ve bunu "yüzyılın istihbarat darbesi" olarak nitelendirdikleri belirtildi.

2'nci Dünya Savaşı'nın bittiği 1940'lı yıllardan 2000'lerin başına kadar Cyrpto'nun gizli sahipleri olan CIA ve BND'nin, şirketin diğer ülkelere sattığı cihazlarla tüm kodları kırdığı vurgulanan haberde, bu cihazlara hükümetlerin mesajlarını okuyabilmelerine olanak tanıyan ekipmanlar yerleştirdiği ifade edildi.

Haberde, böylece CIA ve BND'nin, aralarında Türkiye, Pakistan, İran ve Hindistan'ın da yer aldığı birçok ülkenin hükümet yetkililerini on yıllar boyunca bu cihazlar üzerinden dinlediği kaydedildi.

"YÜZYILIN İSTİHBARAT DARBESİ"

Washington Post ve ZDF'nin ele geçirdiği belgelerde, Cyrpto'nun ülkelerin istihbaratlarına gizli erişim sağlarken milyonlarca dolar kazanç elde ettiği ve bu durumun "yüzyılın istihbarat darbesi" olarak nitelendirildiği belirtildi.

Belgelerde, "Yabancı hükümetler, ABD'ye ve Batı Almanya'ya en gizli sırlarının en az iki yabancı ülke tarafından okunması için iyi bir para ödüyorlardı." ifadesinin yer alması ise dikkati çekti.

Söz konusu cihazlar üzerinden ABD'nin 1979'da İran'daki rehine krizinde İran'ı ve 1986'da Batı Berlin'deki bir diskonun bombalanması olayında Libya'yı dinlediği kaydedildi.

ORTAKLIK 1990'LI YILLARIN BAŞINDA SON BULDU

Alman istihbaratının, 1990'lı yılların başında para konusundaki anlaşmazlıklar ve ABD'nin Almanya'nın bazı müttefiklerini dinlemek istemesi üzerine şirketten ayrıldığı, CIA'in Berlin hükümetinin hisselerini satın aldığı belirtildi.

CIA'in de elindeki hisseleri satması üzerine 2018'de ikiye bölünen Crypto şirketi, söz konusu haberlerin ardından resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, "CIA ya da BND ile bir ilişkimiz yok, hiçbir zaman da olmadı." ifadelerini kullandı.

CIA ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

AA

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