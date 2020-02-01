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01 Şubat 2020 Cumartesi 09:49:12 | Son Güncelleme: 01 Şubat 2020 Cumartesi 09:58:51

CHP’nin "seküler ve makul" olarak tanımladığı darbeci Hafter, Türkiye'ye savaş açtı

Trablus’un güneyindeki Tavişe Operasyon Dairesi Üyesi Komutanı Selim Kaşut, Hafter güçlerinin sahada gerilemeye başladığını söyledi. Selim Kaşut’un verdiği bilgiye göre Grad füzeleri Mitiga’ya vuramadan imha ediliyor. CHP’nin seküler ve makul olarak tanımladığı Hafter ise zor durumda kalınca taraftarlarını Türkiye’ye savaş açmaya çağırdı.

Türkiye'nin hava savunma sistemini güçlendirdiği Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) sahada sonuç almaya başladı. Savaş suçlusu Hafter'e karşı kullanılması için bu ülkeye gönderilen hava savunma sistemleri Korkut ve Hawk'lar, Misrata ile Trablus semalarını İHA'lara kapattı.

BAŞARIYLA İMHA EDİLDİ

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Hafter'e verdiği Çin yapımı silahlı insansız hava aracı Winglong-2'nin birkaç gün önce Misrata'da düşürülmesinin ardından dün de Rus keşif İHA'sı Orlan, Trablus'un el-Bedri bölgesinde başarıyla imha edildi. Böylece meşrû Libya ordusu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteği sayesinde birkaç gün içinde 2 hava aracını düşürmüş oldu. UMH güçlerine bağlı operasyon odası, 2019 Nisan ayından 28 Ocak 2020 tarihine kadar aralarında Mig-23 ve Su-22 savaş uçakları ile çok sayıda İHA ve SİHA'nın da bulunduğu 15 hava aracını düşürdüklerini duyurmuştu.

GRAD'LAR DA VURULDU

Başkent Trablus'un güneyindeki Tavişe Operasyon Dairesi Üyesi Komutan Selim Kaşut, Rusya ve BAE destekli darbeci Hafter güçlerinin sahada gerilemeye başladığını bildirdi. UMH güçlerinin Misrata-Trablus arasına sinyal bozucu cihazlar yerleştirdiğini, Hafter milislerinin sürekli hedef aldığı başkentteki Mitiga Havalimanı'na da hava savunma sistemi konuşlandırıldığını hatırlatan Kaşut, Hafter yanlısı teröristlerin ateşlediği Grad füzelerinin de Trablus'un dünyaya açılan kapısı durumundaki Mitiga'yı vuramadan 'özel silahlarla etkisiz hale getirildiğini' kaydetti. Saldırı girişimleri sonuçsuz kalan Hafter ise giderek daha da hırçınlaşıyor.

TÜRKİYE SAVAŞ AÇTI

Geçtiğimiz ay meşrû Trablus hükümetine karşı 'cihad' ilan eden Hafter, kendisine bağlı 'paralel diyanet' kurumuna yeni bir çağrı daha yaptırdı. Hafter'e bağlı Vakıflar ve İslam İşleri Genel Kurumu, Türkiye ve Müslüman Kardeşler'e karşı Libyalıları bir kez daha 'cihada' davet etti. BM'nin tanıdığı meşrû UMH'yi 'İhvancı' ve 'cihatçı' olarak görüp Hafter'i ise 'seküler' ilan ederek makûl bulduklarını açıklayan CHP yönetimi, Hafter'in son cihad çağrısının ardından herhangi bir yorum yapmadı. CIA devşirmesi Hafter'e Rusya, BAE, Mısır, Fransa başta olmak üzere çok sayıda ülke açık, ABD ise gizli destek veriyor. Maaşları BAE yönetimince ödenen Rus paralı askerlerden 3 bin kadarı halen Hafter saflarında bulunuyor. Sahada teknik ekipleriyle bulunan Fransa'nın ise ABD yapımı gelişmiş tanksavar sistemi Javelin'leri Hafter'e gönderdiği ortaya çıkmıştı.

(Yeni Şafak)

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