Chapo’dan alıp fakire verecekler

DEVLET BAŞKANINDAN ONAY

Dünyanın en büyük uyuşturucu lideri baronu El Chapo lakaplı Joaquin Guzman’ın avukatı, müvekkilinin, milyarlarca dolarlık servetinin Meksika halkına dağıtılmasını istediğini söylemişti. Meksika Devlet Başkanı Andres Obrador, sık sık dillendirilen bu fikre onay verdiğini açıkladı. Bu kapsamda, Amerika Birleşik Devletleri’nin el koyduğu 13 milyar dolar tutarındaki paranın iadesi için çalışma başlatıldı.

Bücür lakaplı Chapo, servetini ABD sınırındaki illegal uyuşturucu trafiğinden elde etti.

ROBİN HOOD KURUMU

Yasa dışı yollardan elde edilen paraların tekrar Meksika halkına kazandırılması için bir kurum oluşturulacak. Nitekim yılbaşında açıklama yapan Devlet Başkanı Obrador da bir çeşit “Robin Hood” kurumu kurulması için emir vermişti. Ancak Meksika’nın önündeki en büyük engeli ABD hükümeti oluşturuyor. Trump yönetiminin, Chapo’nun 13 milyar dolarlık servetinin teslim edilmesine izin vermeyeceği iddia ediliyor.