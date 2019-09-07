Chapo’dan alıp fakire verecekler
ABD’de tutuklu bulunan dünyanın en büyük uyuşturucu lideri El Chapo’nun 13 milyar dolarlık servetinin halka dağıtılması için Meksika hükümeti çalışma başlattı.
DEVLET BAŞKANINDAN ONAY
Dünyanın en büyük uyuşturucu lideri baronu El Chapo lakaplı Joaquin Guzman’ın avukatı, müvekkilinin, milyarlarca dolarlık servetinin Meksika halkına dağıtılmasını istediğini söylemişti. Meksika Devlet Başkanı Andres Obrador, sık sık dillendirilen bu fikre onay verdiğini açıkladı. Bu kapsamda, Amerika Birleşik Devletleri’nin el koyduğu 13 milyar dolar tutarındaki paranın iadesi için çalışma başlatıldı.
Bücür lakaplı Chapo, servetini ABD sınırındaki illegal uyuşturucu trafiğinden elde etti.
ROBİN HOOD KURUMU
Yasa dışı yollardan elde edilen paraların tekrar Meksika halkına kazandırılması için bir kurum oluşturulacak. Nitekim yılbaşında açıklama yapan Devlet Başkanı Obrador da bir çeşit “Robin Hood” kurumu kurulması için emir vermişti. Ancak Meksika’nın önündeki en büyük engeli ABD hükümeti oluşturuyor. Trump yönetiminin, Chapo’nun 13 milyar dolarlık servetinin teslim edilmesine izin vermeyeceği iddia ediliyor.
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