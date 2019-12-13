13 Aralık 2019 Cuma 14:18:42 | Son Güncelleme: 13 Aralık 2019 Cuma 14:23:28
Cezayir'in yeni cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun oldu
Cezayir'de eski Başbakan Abdulmecid Tebbun, seçimde oyların çoğunu alarak yeni cumhurbaşkanı seçildi.
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