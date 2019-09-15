15 Eylül 2019 Pazar 23:03:58 | Son Güncelleme: 15 Eylül 2019 Pazar 23:06:41
Cezayir'de cumhurbaşkanı seçimleri 12 Aralık'ta yapılacak
Cezayir geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih, cumhurbaşkanı seçimlerinin 12 Aralık'ta yapılacağını duyurdu.
AA
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Cezayir'de cumhurbaşkanı seçimleri 12 Aralık'ta yapılacak
- Filistinli akademisyenler Kudüs tarihini anlattı
- Son Dakika... Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı: 12 sivil hayatını kaybetti
- Uluslararası kararları yok sayan katil Netanyahu, Trump'tan desteği aldı harekete geçti
- Esed rejiminden İdlib'e saldırı: 1 ölü