  • Bist 100
    118664
  • Dolar
    5,8809
  • Euro
    6,5462
  • Altın
    295,0730
İstanbul
7 / 11
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Fenerbahçe'de Alper ve Rami'nin bileti kesildi Fenerbahçe'de Alper ve Rami'nin bileti kesildi
Beşiktaş Guilherme’yi transfer etti Beşiktaş Guilherme’yi transfer etti
Cezayir, Libya'da Halife Hafter'e bağlı üst düzey bir heyeti kabul etti Cezayir, Libya'da Halife Hafter'e bağlı üst düzey bir heyeti kabul etti
Fatih Terim maaşta herkesi solladı Fatih Terim maaşta herkesi solladı
Ruhani: ABD'nin bölgedeki askeri varlığı gerilimi artırmıştır Ruhani: ABD'nin bölgedeki askeri varlığı gerilimi artırmıştır
Mısır, Libya'da yürürlüğe giren ateşkesi desteklediklerini açıkladı Mısır, Libya'da yürürlüğe giren ateşkesi desteklediklerini açıkladı
İngiltere, Almanya ve Fransa liderlerinden ortak İran çağrısı İngiltere, Almanya ve Fransa liderlerinden ortak İran çağrısı
İnsan Hakları İzleme Örgütü Direktörü Kenneth Roth'un Hong Kong'a girişine izin verilmedi İnsan Hakları İzleme Örgütü Direktörü Kenneth Roth'un Hong Kong'a girişine izin verilmedi
Samsun'da vahşet! Çöp kamyonundan kol ve bacakları kesilmiş ceset çıktı Samsun'da vahşet! Çöp kamyonundan kol ve bacakları kesilmiş ceset çıktı
THY, bugün ve yarınki Manila seferlerini karşılıklı iptal etti THY, bugün ve yarınki Manila seferlerini karşılıklı iptal etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik mesajı
İsrail'deki Filistinli çocuklara yönelik polis ihlalleri belgelendi İsrail'deki Filistinli çocuklara yönelik polis ihlalleri belgelendi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Umman'da Türk iş insanlarıyla görüştü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Umman'da Türk iş insanlarıyla görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Libya krizini görüştü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Libya krizini görüştü
Bakan Gül'den şehit Uzman Çavuş Yanık'ın ailesine taziye ziyareti Bakan Gül'den şehit Uzman Çavuş Yanık'ın ailesine taziye ziyareti
AK Partili Turan: CHP, 'gizli HDP' haline gelen bir parti oldu AK Partili Turan: CHP, 'gizli HDP' haline gelen bir parti oldu
İran lideri Hamaney: Bugünkü şartların nedeni ABD'nin ve müttefiklerinin çıkardığı fesatlardır İran lideri Hamaney: Bugünkü şartların nedeni ABD'nin ve müttefiklerinin çıkardığı fesatlardır
Filenin Sultanları'ndan büyük başarı Filenin Sultanları'ndan büyük başarı
Başkan Erdoğan ile Merkel Libya'daki gelişmeleri görüştü Başkan Erdoğan ile Merkel Libya'daki gelişmeleri görüştü
Son dakika... Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu üsse füzeli saldırı Son dakika... Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu üsse füzeli saldırı
Başkan Erdoğan, "Kim Milyoner Olmak İster"e katılan konuşma engelli Gülsüm Genç'le görüştü Başkan Erdoğan, "Kim Milyoner Olmak İster"e katılan konuşma engelli Gülsüm Genç'le görüştü
Fenerbahçe Antalya'da stres attı Fenerbahçe Antalya'da stres attı
Trump'tan Umman Sultanı Kabus bin Said için taziye mesajı Trump'tan Umman Sultanı Kabus bin Said için taziye mesajı
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin Libya için Serrac, Merkel ve Putin ile telefon diplomasisi İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin Libya için Serrac, Merkel ve Putin ile telefon diplomasisi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

12 Ocak 2020 Pazar 23:30:18 | Son Güncelleme: 12 Ocak 2020 Pazar 23:32:27

Cezayir, Libya'da Halife Hafter'e bağlı üst düzey bir heyeti kabul etti

Cezayir Dışişleri Bakanlığı, Libya'da darbeci güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı üst düzey bir heyetin ülkeyi ziyaret ettiğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdulaziz bin Ali Şerif, Cezayir haber ajansı APS'ye yaptığı açıklamada, sözde yönetimin Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Abdusselam el-Bedri başkanlığında bir heyetin dün ülkeye gelerek üst düzey yetkililerle Libya krizini görüştüğünü söyledi. 

Bedri'nin, ziyaretin Cezayir'in, Libya'da diyalog sürecinin yeniden başlatılması için tüm Libyalı taraflar arasındaki görüş ayrılıklarını aza indirme çabası kapsamında gerçekleştirildiğini belirttiğini dile getiren Şerif, görüşmede krizin şiddetten uzak, barışçıl yollarla çözülmesi konusunun ele alındığını kaydetti.

Ziyaret, Hafter güçlerinin, Türkiye ve Rusya'nın Libya'da ateşkese varılması çağrısına olumlu yanıt vermesinden önce gerçekleşti.  

Cezayir Dışişleri Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, Hafter güçlerinin ateşkesi kabul etme kararı memnuniyetle karşılanmıştı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8 Ocak'ta yaptıkları ortak basın açıklamasında, Libya'daki tüm taraflara ateşkes çağrısı yapmıştı.

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti ile çatışan Libya’nın doğusundaki darbeci lider Halife Hafter güçlerinin kabul etmesiyle ateşkes bu gece Türkiye saatiyle 01.00'de yürürlüğe girmişti.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ