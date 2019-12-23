23 Aralık 2019 Pazartesi 13:01:46 | Son Güncelleme: 23 Aralık 2019 Pazartesi 13:14:41
Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih hayatını kaybetti
Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, geçirdiği kalp krizi sonucu 79 yaşında hayatını kaybetti
13 Ocak 1940 yılında dünyaya gelen Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Gaid Salah (Ahmed Kayid Salih) geçirdiği kalp krizi sonucu 79 yaşında hayatını kaybetti.
Cezayir'de 7 günlük ulusal yas ilan edilirken, Genelkurmay Başkanlığa geçici olarak başka bir isim atandı.
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