Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum, Hafter ile Bingazi'de bir araya geldi
Cezayir Dışişleri Bakanı Bukadum, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Hafter ile Bingazi'de görüştü.
Hafter'e bağlı yayın organlarından el-Unvan adlı gazetenin haberine göre, Bukadum'u Bingazi'nin Binina Havalimanı'nda Hafter'e bağlı sözde Hava Kuvvetleri Komutanı Sakr el-Curuşi karşıladı.
Bukadum, Bingazi'nin doğusundaki Recme bölgesinde Hafter ile bir araya geldi.
Ayrıca Bukadum'un, Hafter'in desteklediği, Tobruk'taki gayrimeşru yönetimin başbakanı olarak bilinen Abdullah es-Seni ile de görüştüğü belirtildi.
Bukadum'un ziyaretine ilişkin Cezayir'den henüz bir açıklama yapılmadı.
AA
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