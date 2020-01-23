Cezayir Cumhurbaşkanı, Cezayir Büyükelçimiz ile görüştü

Cezayir devlet televizyonunun haberine göre Tebbun, başkentteki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Göktaş'ın da aralarında bulunduğu 3 ülkenin büyükelçileriyle bir araya geldi.

Göktaş, Cumhurbaşkanı Tebbun'a güven mektubunu teslim etmesinin ardından yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki tarihsel ve kardeşlik ilişkilerini övdü ve bu ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Göktaş ayrıca, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın pazar günü Cezayir'e gerçekleştirmesi planlanan ziyaretin iki ülke ilişkilerinin güçlendirmesi temennisini dile getirdi.

Türkiye'nin Cezayir Büyükelçiliği görevini daha önce Mehmet Poroy yürütüyordu.

MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ KİMDİR

Brüksel Parlamentosu eski Milletvekili Göktaş, Cezayir Büyükelçiliği görevine 29 Kasım 2019'da atandı. Başarılı toplumsal çalışmaları nedeniyle Belçika'da Kral Leopold Nişanına layık görülen Göktaş, Belçika Parlamentosunda görev yapan en genç ve ilk başörtülü kadın olmuştu.

Belçika'daki Hristiyan Demokratlar (CDH) partisinde de önemli görevler üstlenen Göktaş, 2011-2016 döneminde "En Etkili 500 Müslümanlar Listesi"nde yer almıştı.

Göktaş, özellikle kadın hakları, ayrımcılık ve İslamofobi ile mücadele gibi alanlarda yaptığı çalışmalarla tanınıyor.

AA