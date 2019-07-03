Çevre dostu gemi

500 kişilik yolcu kapasiteli: 1911 yılında Güney Kutbu'na gitmeyi başaran Norveçli denizci Roald Amundsen'in adı verilen elektrikli aküye sahip ilk hibrit yolcu gemisi, zorlu iklim koşulları ve dalgalara dayanıklı olarak üretildi. 500 kişilik yolcu kapasitesine sahip geminin normal motoru, biodizel yakıtıyla çalışıyor ve bataryalar devreye girdiğinde 60 dakika yol alabiliyor. Yetkililer, elektrikli bataryalar sayesinde karbondioksit salınımının yüzde 20 oranında düşeceğini açıkladı.