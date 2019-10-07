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07 Ekim 2019 Pazartesi 14:37:48 | Son Güncelleme: 07 Ekim 2019 Pazartesi 14:39:10

Çevre aktivistlerinden işgal eylemleri

Almanya ve İngiltere'de çevre aktivistleri, iklim politikalarını protesto etmek üzere bazı caddeleri araç trafiğine kapattı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de toplanan çevre aktivistleri, hükümetin iklim politikalarını protesto etmek üzere şehirdeki bazı caddeleri araç trafiğine kapattı.

Extinction Rebellion (Yokoluş İsyanı) adlı grubun üyesi yaklaşık bin kişi, Alman hükümetinin iklim konusunda daha ciddi adımlar atmasını talep etmek amacıyla Berlin sokaklarına çıktı.

Göstericiler, hükümetten iklim konusunda daha ciddi adımlar atmasını ve iklimi korumak için olağanüstü hal ilan etmesini talep ediyor.

Sabah erken saatlerde eyleme başlayan göstericiler, Berlin'deki Zafer Anıtı'na çıkan 5 ana cadde ile Potsdamerplatz Meydanı'nı trafiğe kapattı.

Caddelerin araçlara kapatılması, Berlin trafiğini olumsuz etkiledi.

Göstericilerin sabah başlayan eylemleri sürüyor.

Extinction Rebellion'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ablukamız barışçıl bir şekilde yapılıyor. Hükümetin iklim politikası geleceğimize tehlikeli bir müdahaledir. Buna daha fazla seyirci kalamayız." ifadesi kullanıldı.

Alman Federal Meclisi Üyesi Helge Braun, yaptığı açıklamada, protestocuların caddeleri kapatmasını eleştirerek, "Böyle bir ablukayla bir amaç elde edilemez. İnsanlar işe giderken yaşadıkları sorunlar nedeniyle sinirlendiklerinde iklime bir faydası olmuyor. Caddeleri kapatmak küçük bir suç değildir." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere'deki eylemlerde 21 kişi gözaltına alındı

İngiltere'de hükümetin iklim değişikliğiyle daha fazla mücadele etmesini isteyen Extinction Rebellion (Yokoluş İsyanı) adlı grup, başkent Londra'nın bazı bölgelerinde işgal eylemleri düzenliyor. 

Bakanlıklar ve parlamentonunun bulunduğu Westminster bölgesinde bazı yolları trafiğe kapatan eylemciler, ayrıca bazı köprüleri işgal etti. 

Yüzden fazla eylemci, Başbakanlık ofisi 10 Numara'nın bulunduğu yolu kapatarak oturma eylemi düzenlemeye başladı. Grubu dağıtmak isteyen polisin birkaç denemeden sonra müdahaleden vazgeçmesi dikkati çekti. 

Bir grup eylemcinin Savunma Bakanlığı'nın dışında bir nükleer füze maketine, bir aktivistin de yolun ortasına park ettiği aracına kendilerini zincirlediği görüldü. 

İklim değişikliğiyle mücadelede hızlı hareket edilmesi gerektiğini savunan eylemciler, "Acil durum" yazılı pankartlar taşıdı. 

Grubun açıklamasında da "Dünya hükümetlerine sesleniyoruz. İklim ve Ekolojik Acil Durum ilan ettik. Gereğini yapmadınız. Geriye kalan herkese sesleniyoruz, isyan edin." denildi. 

2 hafta boyunca eylemler devam edecek

Londra'da 12 ayrı yerde işgal eylemi gerçekleştiren grup, iki hafta boyunca gösteriye devam edeceklerini duyurdu. 

Öte yandan polisin sabah saatlerinde en az 21 kişiyi gözaltına aldığı açıklandı. 

Extinction Rebellion adlı grup, nisan ayında da günlerce süren işgal eylemleri düzenlemiş ve gösterilerde binden fazla kişi gözaltına alınmıştı. 

(AA)

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