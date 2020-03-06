Cesetlerin sokaklardan toplandığı İran'da doktorlar halaydan vazgeçemiyor! Tepki çeken görüntüler...

İran'da koronavirüs nedeniyle her geçen gün ölüm sayısı artarken doktorların hastanede çekilen görüntüleri tepki topluyor.

İran'ı etkisi altına alan koronavirüs, ülkenin tamamına yayıldı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin iki yardımcısına, kabinede bulunan iki bakana ve çok sayıda milletvekiline bulaşan koronavirüs, ülkede 100'den fazla kişinin ölümüne neden oldu.

HALAY MI DURDURACAK ÖLÜMLERİ

Cesetlerin sokaklardan toplanmaya başlandığı ülkede, doktorların ölümcül virüsle mücadele yerine hastanede halay çektiği yeni görüntüler ortaya çıktı. Koronavirüse karşı aşı geliştirme çabaları dünya genelinde devam ederken İranlı doktorların sürekli halayda olması, ülkede tepkileri de beraberinde getirdi.