Ceset kömürlükte maaş cepte

Berlin’de yaşayan Uwe H’nin annesi Gerda Anna Marie, 2017’de 85 yaşındayken vefat etti. Uwe H. de annesinin emekli maaşını almaya devam etmek için bir tabut yaptı. Daha sonra, annesinin cesedini koyduğu tabutu, yaşadığı binanın bodrum katındaki kömürlüğe kilitledi. Geçtiğimiz günlerde adamın bir tanıdığıyla kavga etmesinin ardından eve polis geldi. Dairede ikamet kaydı bulunan Marie’yi de soran ancak çelişkili yanıtlar alan memurlar şüphelenip dairede ve bodrum katta arama yaptı. Yaşlı kadının cesedi bulununca gerçek ortaya çıktı.