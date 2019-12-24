Cemal Kaşıkçı'nın oğlu Suudi Arabistan'da alınan idam kararlarından memnun
Babası Cemal Kaşıkçı'nın suikastı sonrası operasyonun başındaki isim olan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile bir araya gelerek kendisinden tazminat, maaş ve villa alan oğul Salah Kaşıkçı Suudi Arabistan'da alınan idam kararlarından memnun olduğunu söyledi.
Suudi Arabistan yönetiminden verilen talimatlarla İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda öldürülen Cemal Kaşıkçı hakkında devam eden soruşturmadan karar çıktı.
KONSOLOS HAKKINDA KARAR ÇIKMADI
Suudi yargısı, 5 kişi hakkında idam kararı alırken 3 kişiye de hapis cezası verdi. Dönemin konsolosunun ceza almaması tartışmalara neden oldu.
SUİKAST SONRASI TAZMİNAT VİLLA VE MAAŞ ALAN CEMAL KAŞIKÇI'NIN OĞLU KARARDAN MEMNUN
Babası Cemal Kaşıkçı'nın suikastı sonrası operasyonun başındaki isim olan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile bir araya gelerek kendisinden tazminat, maaş ve villa alan oğul Salah Kaşıkçı Suudi Arabistan'da alınan idam kararlarından memnun olduğunu söyledi.
Salah Kaşıkçı, "Adalet yerini buldu, mutluyum" ifadelerini kullandı.
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