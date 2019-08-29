Cemal Kaşıkçı cinayetinin kilit ismi Kahtani öldürüldü mü? Ortadan kaybolduğu haberleri çıkmıştı

  • Bist 100
    96871.5
  • Dolar
    5,8375
  • Euro
    6,4587
  • Altın
    287,7690
İstanbul
22 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
ABD-Taliban barışında sona yaklaşıldı ABD-Taliban barışında sona yaklaşıldı
Otomobiller üst üste çıktı: 10 kişi yaralandı Otomobiller üst üste çıktı: 10 kişi yaralandı
Beyaz Saray, Erdoğan-Trump görüşmesinin detaylarını açıkladı Beyaz Saray, Erdoğan-Trump görüşmesinin detaylarını açıkladı
Quaresma, Kasımpaşa'ya imzayı attı Quaresma, Kasımpaşa'ya imzayı attı
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı bankalar açık mı, PTT açık mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı bankalar açık mı, PTT açık mı?
80 yıldır kalbindeki delikle yaşayan yaşlı kadın çareyi Denizli'de buldu 80 yıldır kalbindeki delikle yaşayan yaşlı kadın çareyi Denizli'de buldu
Kocaelispor’un transfer yasağı 10 yıl sonra borçlarının ödenmesi ile kalktı Kocaelispor’un transfer yasağı 10 yıl sonra borçlarının ödenmesi ile kalktı
FETÖ/PDY şüphelisi İ.Ç. sınırda kaçmak isterken yakalandı FETÖ/PDY şüphelisi İ.Ç. sınırda kaçmak isterken yakalandı
Emine Erdoğan'dan dava insanı Şule Yüksel Şenler için duygusal mesaj Emine Erdoğan'dan dava insanı Şule Yüksel Şenler için duygusal mesaj
Almanya Başbakanı Merkel: Türkiye ile sürekli konuşacağız Almanya Başbakanı Merkel: Türkiye ile sürekli konuşacağız
Doktor Ersin Bal'dan 26 günlük sonra acı haber! Doktor Ersin Bal'dan 26 günlük sonra acı haber!
Pakistan Başbakanı Han: Hindistan Keşmir'de savaş suçu işliyor Pakistan Başbakanı Han: Hindistan Keşmir'de savaş suçu işliyor
Hong Konglulardan Çin askeri rotasyonuna tepkiler Hong Konglulardan Çin askeri rotasyonuna tepkiler
'Kuzey Kore güdümlü füze denizaltısı inşa etti' iddiası 'Kuzey Kore güdümlü füze denizaltısı inşa etti' iddiası
Eski FARC liderleri yeniden silahlanıyor Eski FARC liderleri yeniden silahlanıyor
Hamaney'in ofisinden Ruhani'ye 'ABD ile müzakere' uyarısı Hamaney'in ofisinden Ruhani'ye 'ABD ile müzakere' uyarısı
BAE'den Yemen ordusuna hava saldırısı: 10 ölü, 41 yaralı BAE'den Yemen ordusuna hava saldırısı: 10 ölü, 41 yaralı
Merkez Bankası Başkanı Uysal'dan flaş açıklama Merkez Bankası Başkanı Uysal'dan flaş açıklama
Falcao'dan "G.Saray'a gidiyor musun? sorusuna çelişkili yanıt Falcao'dan "G.Saray'a gidiyor musun? sorusuna çelişkili yanıt
İskoçya'da Muhafazakar Parti lideri istifa etti İskoçya'da Muhafazakar Parti lideri istifa etti
Bosna Hersek'te Türkçeye ilgi artıyor Bosna Hersek'te Türkçeye ilgi artıyor
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
Facebook Japonya'da 4,7 milyon dolarlık reklam gelirini bildirmedi Facebook Japonya'da 4,7 milyon dolarlık reklam gelirini bildirmedi
Çanakkale'de acemi sürücü, motosikletle aynı yayaya iki kez çarptı Çanakkale'de acemi sürücü, motosikletle aynı yayaya iki kez çarptı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

29 Ağustos 2019 Perşembe 15:39:06 | Son Güncelleme: 29 Ağustos 2019 Perşembe 15:42:10

Cemal Kaşıkçı cinayetinin kilit ismi Kahtani öldürüldü mü? Ortadan kaybolduğu haberleri çıkmıştı

Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın en yakın danışmanlarından biri olan ve İstanbul'da öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin kilit ismi Suud El-Kahtani'nin 6 gün önce zehirlenerek öldürüldüğü iddia edildi. AFP haber ajansı, Nisan ayında Kahtani'nin cinayetle suçlanmasına rağmen Cemal Kaşıkçı suikastına ilişkin cinayetiyle bağlantılı 11 kişinin yargılandığı davanın duruşmasında Kahtani'nin olmamasını öldürülmüş olabileceği söylentileriyle duyurmuştu.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi en yakın danışmanlarından olan ve Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin de kilit ismi olan Suud El-Kahtani'nin öldürüldüğü iddia edildi. Daha önce de Suudi medyasında ortadan kaybolduğu haberleri yapılan ve Kaşıkçı cinayetinin Suudi Arabistan'da yürütülen soruşturmasında hakim karşısına çıkarılan 11 kişi arasında bulunmayan Kahtani'nin 6 gün önce zehirlenerek öldürüldüğü iddiası sosyal medya yer aldı. Norveç'te yaşayan Filistinli aktivist İyad El Bağdadi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, "Dün sabah, Suud El-Kahtani'nin zehirlenerek öldürüldüğü haberini aldım" ifadelerini kullandı.

SUUDİ YETKİLİLERDEN HENÜZ AÇIKLAMA YAPILMADI

Geçen Ekim ayında Muhammed bin Salman'ın, Kaşıkçı'yı öldüren infaz timinde bulunan ve cinayetin kilit ismi olan Kahtani'nin siyanür ile zehirlendiği öne sürülürken Suudi yetkilileri tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

KAŞIKÇI'YI KATLEDEN EKİBİN BAŞINDAYDI

İstanbul'da bulunan Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini düzenleyen ekibin başında olduğu iddia edilen Suud El-Kahtani'nin geçtiğimiz Ocak ayında ortadan kaybolduğu ifade edilmişti.

KAHTANİ KİMDİR?

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a en yakın isimlerden olan ve Veliaht Prens'in basın danışmanlığını yapan Suud El-Kahtani'nin, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi için İstanbul'a gönderilen suikast timinin lideri olduğu ileri sürülüyor. Suudi Arabistan'da muhalifleri gözaltına alan isim olduğu kaydedilen Kahtani, ABD'nin Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yaptırım listesine aldığı 17 kişi arasında yer alıyor. Kahtani, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in, Kaşıkçı'nın öldürülmesi üzerine görevden aldırdığı üst düzey beş kişiden biriydi. Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında eski Suudi İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed el-Asiri ve Kahtani hakkında ''tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme'' suçlamasıyla yakalama kararı çıkarılmıştı.

(İHA-Habertürk)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ