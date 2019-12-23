Cemal Kaşıkçı cinayetinde 5 kişiye idam cezası!

Suudi Arabistan Başsavcılığı Sözcüsü Şelan eş-Şelan, başkent Riyad'da düzenlediği basın toplantısında, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda Ekim 2018'de vahşice öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı davasının tamamlandığını duyurdu.

Davada yargılanan 11 sanıktan 5 kişinin idamına, cinayetin üstünü örtmekle suçlanan 3 kişinin ise toplam 24 yıl hapsine hükmedildiğini belirten Şelan, söz konusu kararın temyize açık olduğunu, hangi sanıkların hangi cezayı aldığına ilişkin net açıklamanın nihai karardan sonra yapılacağını kaydetti.

Kilit isimlere suçlamada bulunulmadı



Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a yakın üst düzey isimlerin serbest bırakıldığını kaydeden Şelan, Kraliyet Danışmanı Suud el-Kahtani, eski İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed Asiri ve Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el-Uteybi'ye herhangi bir suçlama yöneltilmediğini söyledi.

Kahtani ve Uteybi, Kaşıkçı cinayetindeki sorumlulukları nedeniyle ABD'nin yaptırım listesine aldığı 17 Suudi Arabistan vatandaşı arasında yer alıyor. Asiri de Kaşıkçı cinayetinin ardından görevden alınmıştı.

KAŞIKÇI CİNAYETİ

Evlilik işlemleriyle ilgili olarak kâğıt işlerini halletmek üzere 2 Ekim 2018’de ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğuna giden Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı, Suudi Arabistan’dan gönderilen infaz timince vahşice öldürülerek parçalara ayrılmıştı.

Cinayeti uzun süre inkâr eden Suudi Arabistanlı yetkililer Cemal Kaşıkçı’nın konsoloslukta kısa bir süre kalarak buradan ayrıldığını açıklamış olsa da, günbegün ortaya çıkan deliller doğrultusunda köşeye sıkışarak 20 Ekim 2018’de vahşi cinayeti itiraf etmek zorunda kalmıştı.

Kaşıkçı’nın cinayet emrinin Suudi Arabistan’ın üst düzey yetkililerince verildiğinin anlaşıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı duruşu sayesinde geri adım atan Suudi Arabistan, Türkiye’nin “cinayet zanlılarının İstanbul’da yargılanması” talebini reddetmişti.

ABD Senatosu ise, ABD Başkanı Donald Trump’ın 110 milyar dolarlık anlaşmayı kaybetmemek adına sergilediği yoğun direnişe rağmen, Cemal Kaşıkçı cinayetinden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ı sorumlu tutan tasarıyı 13 Aralık 2018’de kabul etmişti.