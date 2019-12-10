Çekya'da hastanede silahlı saldırı! En az 4 kişi öldü

Çekya'nın Ostrava kentinde bir hastanede düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.

Saldırganın kaçtığı ve bulunması için aramaların devam ettiği belirtilirken olayın sabah saat 07:19'da Ostrava Üniversitesi yakınındaki araştırma hastanesinde yaşandığı kaydedildi.

Sağlık Bakanı Adam Vojtech, Czech Radyo'ya yaptığı açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 6 olduğunu ifade etti.

Emniyet birimleri de olayda 6 kişinin hayatını kaybettiğini en az iki kişinin de ağır şekilde yaralandığını bildirdi.

Saldırının ne amaçla gerçekleştirildiği ve kimleri hedef aldığı henüz açıklanmadı.

Polonya sınırına yakın noktadaki kentin her noktasında saldırganın arandığı duyuruldu.

Polis, fotoğrafını yayınladığı şahsı görenlerin kendileriyle iletişime geçmesini istedi.