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09 Kasım 2019 Cumartesi 14:05:35 | Son Güncelleme: 09 Kasım 2019 Cumartesi 14:08:59

"Çekileceğiz" yalanı! ABD Suriye'deki petrolden vazgeçemiyor, üslerine geri dönüyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın, geçen yıl "Suriye'deki askeri varlığını çekmek istediğini" açıklamasına rağmen Washington, bu ülkedeki askeri varlığını devam ettiriyor. Barış Pınarı Harekatı sırasında Suriye'de konuşlandığı üslerin yarısından fazlasını boşaltan ABD ordusu, bazı üslerine yeniden dönerken, askeri varlığını petrol sahalarının olduğu bölgelerde güçlendiriyor.

ABD, Suriye'de 2011'de başlayan iç savaşa terör örgütü DEAŞ'a yönelik hava saldırılarıyla Eylül 2014'te dahil oldu. Yükselen DEAŞ tehdidi karşısında ABD ordusu, terör örgütü YPG/PKK'yı kara gücü olarak konumlandırdı. Terör örgütüne silah desteğinin yanı sıra havadan da destek sağlayan ABD güçleri, YPG/PKK'nın işgal ettiği bölgelerde üs ve askeri noktalar kurarak sahada varlık gösterdi.

ABD, 2015'ten itibaren üs ve askeri noktalar kurma faaliyetine hız verdi. Söz konusu üs ve askeri noktalarda bulundurduğu özel birlikler ve ekipmanla YPG/PKK'ya DEAŞ karşıtı operasyonlarında destek veren ABD, terör örgütüne de koruma sağladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın, geçen yıl "Suriye'deki askeri varlığını çekmek istediğini" açıklamasına rağmen Washington, bu ülkedeki askeri varlığını sürdürdü.

SURİYE'DEKİ ÜS VE ASKERİ NOKTALARI

Türkiye'nin 9 Ekim'de Suriye'de terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı öncesi ABD ordusunun kara güçleri, Suriye sahasında üs ve askeri nokta olarak kullandığı toplam 22 bölgede varlık gösteriyordu.

Buralarda 2 bin civarında askeri personel bulunduran ABD, Haseke ilinde 5, Deyrizor'da 4, Rakka'da 5, Aynularab'da 5 (Kobani), Münbiç'te ise 3 bölgede konuşlandı.

ABD güçlerinin 9 Ekim tarihine kadarki sürede Suriye'deki üs ve askeri noktaları şu şekilde sıralandı:

Haseke ilinde Rümeylan, El Vezir, Tel Beyder, Sabahulhayır Siloları ve Cibse (Şeddadi) bölgeleri.

Deyrizor ilinde Ömer petrol sahası, Koniko doğal gaz sahası, Cifre ve Tenek petrol ve gaz sahaları

Rakka ilinde Tabka, Havilhava, Cezre, Şeker Fabrikası ve Ayn İsa üssü.

Aynularab ilçesinde Harap Işık, Sebit, Çelbiyye, Meşte Nur ve Sırrin üssü.

Münbiç ilçesinde Saidiyye, Dadat ve Silolar üssü.

ABD HAREKAT SIRASINDA TOPLAM 16 ÜS VE ASKERİ NOKTADAN ÇEKİLDİ

AA'nın sahadaki muhabir ve yerel kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre, Barış Pınarı Harekatı devam ettiği sırada ABD güçleri Münbiç ilçesinden başlayarak, Aynularab, Rakka, Haseke'deki üs ve askeri toplam 16 noktadan çekildi.

Rakka, Münbiç ve Aynularab'daki tüm üs ve askeri noktalarından çekilen ABD askerleri, petrol zengini Deyrizor'dan çekilmezken, Haseke'de petrol sahalarındaki üslerini de boşaltmadı.

ABD ordusunun çekildiği üs ve askeri noktalar şöyle:

Haseke ilinde Tel Beyder, Sabahulhayır Siloları ve El Vezir üssü.

Rakka ilinde Tabka, Havilhava, Cezre, Şeker Fabrikası ve Ayn İsa üssü.

Aynularab'da Harap Işık, Çelbiyye, Sebit, Meşte Nur ve Sırrin üssü.

Münbiç'te Saidiyye, Dadat ve Silolar üssü.

Harekatın başlamasından birkaç gün önce ABD, Türkiye sınırında bulunan 4 gözlem noktasını da boşaltmıştı.

ABD HAREKATIN DURMASIYLA 6 ÜS VE NOKTAYA GERİ DÖNDÜ

Harekatın durmasıyla eş zamanlı olarak ABD askerleri, harekat sırasında boşaltılan askeri üs ve noktaların bazılarına geri döndü. ABD askerleri, Haseke ilinde terk ettiği tüm üs ve askeri noktaları ve Aynularab'ın güneyinde M4 kara yolu üzerindeki Sırrin üssünde yeniden konuşlandı.

Ancak Sırrin'deki durumun belirsiz olduğu, ABD askerlerinin büyük kısmının çekildiği, kalan kısmının da çekilmesinin beklendiği öğrenildi. Rakka'da, Cezre'deki üssüne tekrar yerleşen ABD, inşası kısa süre önce tamamlanan Şeker Fabrikası üssünün korunması için az sayıda asker gönderdi. Münbiç ilçesine ise hiç dönüş olmadı.

DEYRİZOR'DA YENİ ÜSLER KURULUYOR

AA, 4 Kasım tarihinde ABD'nin, Deyrizor ilinde iki yeni üs kurmak için çalışma başlattığını duyurmuştu. ABD bu bölgelere ayrıca 250-300 ek askeri personel, zırhlı araçlar, ağır silah ve mühimmat da sevk etmişti. ABD ordusu, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki petrol sahalarında devriyelerini sürdürüyor.

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