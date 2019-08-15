Cebelitarık Özerk Yönetimi, İran tankeri Grace 1'i serbest bıraktı

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık, ABD Adalet Bakanlığı'nın el koymak için talepte bulunmasıyla durdurulan İran tankerini serbest bırakma sürecini tamamladı.

Gazetenin Twitter hesabından yapılan açıklamada, AB yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesi ile 4 Temmuz’da alıkonulan İran’a ait yakıt tankeri Grace 1’in serbset bırakıldığı duyuruldu.

Gazete, serbest bırakılma kararının ABD’nin gemiye yönelik 'alıkonulmasının uzatılması' talebinden birkaç saat sonra geldiğine dikkat çekti.



