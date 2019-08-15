Cebelitarık Özerk Yönetimi, İran tankeri Grace 1'i serbest bıraktı
Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz’da el koyduğu İran'a ait petrol tankeri Grace 1'i serbest bıraktı.
İngiltere'ye bağlı Cebelitarık, ABD Adalet Bakanlığı'nın el koymak için talepte bulunmasıyla durdurulan İran tankerini serbest bırakma sürecini tamamladı.
Gazetenin Twitter hesabından yapılan açıklamada, AB yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesi ile 4 Temmuz’da alıkonulan İran’a ait yakıt tankeri Grace 1’in serbset bırakıldığı duyuruldu.
Gazete, serbest bırakılma kararının ABD’nin gemiye yönelik 'alıkonulmasının uzatılması' talebinden birkaç saat sonra geldiğine dikkat çekti.
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