15 Ağustos 2019 Perşembe 12:47:45 | Son Güncelleme: 15 Ağustos 2019 Perşembe 12:48:39
Cebelitarık, İran petrol tankerinin kaptanıyla 3 kişiyi serbest bıraktı
Cebelitarık, 4 Temmuz'da el koyduğu İran petrol tankerinin kaptanıyla 3 kişiyi serbest bıraktı.
Cebelitarık, 4 Temmuz'da el koyduğu İran petrol tankerinin kaptanıyla 3 kişiyi serbest bıraktı.
Reuters'ın aktardığına göre, Cebelitarık yönetimi, 4 Temmuz'da el koyduğu Grace 1 isimli İran'a ait petrol tankerinin kaptanı ile gemide görevli 3 kişiyi serbest bıraktı.
(İHA)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Yunan basını yazdı: Türkiye, Atmaca füzelerini sessiz sedasız şekilde donanma envanterine aldı
- Cebelitarık, İran petrol tankerinin kaptanıyla 3 kişiyi serbest bıraktı
- İrlanda’da ABD askerlerini taşıyan uçakta yangın çıktı
- Modi'den bağımsızlık gününde Keşmir savunması
- Kanada Başbakanı Justin Trudeau: Etik kurallarını çiğnediğimi kabul ediyorum