01 Şubat 2020 Cumartesi 11:52:03 | Son Güncelleme: 01 Şubat 2020 Cumartesi 11:52:39
Çavuşoğlu, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ikili ilişkileri geliştirmek üzere Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyareti kapsamında geldiği Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu ikili ilişkileri geliştirmek üzere Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile bir araya geldi.
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