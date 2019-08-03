Casus gibi izliyor

87 MİLYONUN VERİLERİNİ SIZDIRMIŞTI

Veri skandallarıyla dünya çapında geniş yankı uyandıran sosyal medya platformu Facebook, yine gündemde. 2016 yılındaki ABD Başkanlık seçimleri döneminde, 87 milyon seçmenin bilgilerini siyasi danışmanlık firması Cambridge Analytica şirketine vermesi nedeniyle, 5 milyar dolar cezaya çarptırılan şirket için bir uyarı daha geldi. Geçmişte ABD Ulusal Güvenlik Dairesi’nde (NSA) sistem analisti olarak çalışan Edward Snowden'dan kullanıcılara çok önemli bir uyarı geldi.

ENGELLEMENİN YOLLARINI AÇIKLAYACAK

Facebook'un kullanıcıları gizlice gözetlediğini belirten 36 yaşındaki Snowden, bununla nasıl mücadele edileceğini önümüzdeki günlerde açıklayacağını söyledi. Kullanıcıları dikkatli olmaları konusunda uyaran bilgisayar uzmanı “Facebook, Instagram ve YouTube’un sizi nasıl casus gibi izlediklerini ve sizin hakkınızda ne kadar bilgi sahibi olduklarını nasıl sınırlandıracağınızın yollarını açıklayacağım. Onları kullanıyorsanız, gözünüz açık olsun” ifadelerini kullandı.

FBI’ı ifşa etmişti

Edward Snowden, ABD'nin Ulusal Güvenlik Kurumu (NSA) ve FBI tarafından kullanılan telefon dinleme ve internet kullanıcılarını takip etmek için kullandıkları Prizma programını açıklamıştı. Ayrıca Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı’nın, vatandaşların özel hayatlarının gizliliğini yasal olmayan yollarla, gizlice ihlal ettiğini de açığa çıkarmıştı.