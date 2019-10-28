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28 Ekim 2019 Pazartesi 11:05:55 | Son Güncelleme: 28 Ekim 2019 Pazartesi 11:07:12

Çarpıcı Türkiye detayı... İşte Bağdadi'yi yakalatan isim!

Bağdadi'yi, Türkiye tarafından yakalanan ve Irak'a teslim edilen DAEŞ lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'nin baş danışmanlarından İsmail el-Etawi'nin yakalattığı iddia edildi.

DAEŞ'in lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'nin İdlib kentinde düzenlenen bir operasyonla öldürülmesi dünyanı gündemine damga vurdu.

İngiliz haber ajansı Reuters'ın haberine göre, İngiliz haber ajansı Reuters'ın Iraklı yetkililere dayandırdığı özel haberine göre, operasyonun en kilit ismi Türkiye'nin yakalayıp Irak'a teslim ettiği Bağdadi'nin baş danışmanlarından İsmail el-Etawi...

IRAKLI YETKİLİ KONUŞTU

Reuters'a konu ile alakalı açıklama yapan Iraklı üst düzey güvenlik yetkilisi, "Ethavi, Bağdadi'nin hareketleri ve saklandığı yerler hakkında bulmacanın eksik parçalarını vererek çok değerli bilgiler sundu. Ethavi, bize Bağdadi'nin yakın çevresindeki 5 kurmayıyla Suriye'de toplantı yaptıkları yerleri anlattı" ifadesini kullandı.

OPERASYONDAN DETAYLAR

Iraklı yetkililer Ethavi'nin, "Bağdadi bazen kurmayları ile hareket halindeki minibüslerde toplantı yapıyordu. Dikkat çekmemek için bunlarla sebze taşınıyormuş izlenimi yaratıyorlardı" dediğini aktardı.

Öte yandan bu yılın başında ABD, Türkiye ve Iraklı istihbarat birimlerinin düzenlenen bir operasyonda üst düzey DAEŞ yetkililerini yakaladığını ve bunun operasyon için kilit bir öneme sahip olduğunu söyleyen Iraklı istihbarat yetkilisi, "Bize Bağdadi'nin bütün toplantı noktalarını söylediler ve biz de bunları CIA ile paylaşarak bölgeye daha fazla ajan yerleştirmeye başladık" dedi.

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